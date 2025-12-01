Sheinbaum destaca que se destinará 1 billón de pesos en Programas para el Bienestar

Programas del Bienestar

Durante la conferencia mañanera de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que para el próximo año, la inversión que se realizará en los Programas para el Bienestar será de un billón de pesos que se entregarán de manera directa.

Resaltó, que durante 2025, estos programas, otorgados por el Gobierno Federal, beneficiaron de forma directa a 32 millones 836 mil mexicanas y mexicanos con una inversión social de 850 mil millones de pesos.

En el marco del día en el que se celebran siete años de la llegada de la cuarta transformación, recordó los logros que se han conseguido: 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza; se tiene una de las tasas más bajas de desocupación; récord en Inversión Extranjera Directa (IED); 125 por ciento de aumento al salario mínimo; así como la construcción de universidades y preparatorias; desarrollo de infraestructura pública como los trenes de pasajeros y reducción de 37 por ciento en el homicidio doloso en 13 meses.

El secretario técnico del gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, detalló que la meta este año de los Programas para el Bienestar, es atender a 33 millones 391 mil personas y a un mes de que acabe el año se tiene un avance de 98 por ciento, que llegará al 100 por ciento con el depósito de los pagos programados en los siguientes días.

La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, informó que este año se benefició a 8.1 millones de estudiantes con una inversión de 25 mil mdp que fueron entregados de forma directa a los padres y madres para la mejora de los espacios educativos de 68 mil 11 escuelas de Educación Básica de las que 16 mil 796 son secundarias públicas que recibieron 5 mil 128 mdp y 6 mil 239 escuelas de Educación Media Superior que recibieron 4 mil 576 mdp.