Sheinbaum recibe al presidente de Singapur en Palacio Nacional

Mandatarios de México y Singapur Claudia Sheinbaum dio este lunes la bienvenida oficial al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional al mandatario de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en el inicio de su primera visita de Estado a México, un encuentro que busca estrechar la cooperación económica y política con Asia-Pacífico en un momento marcado por nuevas tensiones comerciales con Estados Unidos.

Agenda centrada en fortalecer vínculos entre México y Singapur

El mandatario asiático llegó anoche a la Base Aérea Militar No. 19, acompañado de su esposa, donde fue recibido por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Cancillería, en representación del secretario de Relaciones Exteriores. Este lunes, Shanmugaratnam acudió al Monumento a los Niños Héroes para depositar una ofrenda floral como parte del protocolo oficial.

La visita que se extenderá hasta el 3 de diciembre incluye una ceremonia de bienvenida encabezada por Sheinbaum en Palacio Nacional y una reunión bilateral destinada a reforzar los lazos económicos, políticos y tecnológicos entre ambos países.

México busca soluciones para sobrellevar las restricciones arancelarias de EU

El encuentro ocurre mientras la nueva escalada arancelaria de Estados Unidos genera incertidumbre el ámbito comercial, por lo que México busca posibles soluciones ampliando sus alianzas estratégicas con socios de Asia-Pacífico. La llegada del presidente de Singapur abre la puerta a oportunidades en comercio, inversión y tecnología, alineadas con el llamado “Plan México” del actual gobierno.

En su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que la formalización de la embajada de Singapur en México es uno de los puntos centrales de esta visita, junto con una serie de proyectos e inversiones que ambas naciones planean impulsar.

Primer líder asiático recibido por Sheinbaum

La llegada de Shanmugaratnam marca la primera visita oficial de un jefe de Estado asiático desde que Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024. Apenas en noviembre, la mandataria recibió al presidente francés Emmanuel Macron, en otro gesto de acercamiento con socios clave en Europa.

Tras el encuentro bilateral, ambos líderes sostendrán una reunión con empresarios de México y Singapur para identificar nuevas oportunidades de cooperación económica y fortalecer la presencia del país en la región Asia-Pacífico.