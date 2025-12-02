¿Empoderamiento? solo 14 % de mujeres presiden consejos de administración en empresas en México: IMCO

Mujeres en consejos administrativos El estudio reveló que nuestro país se encuentra por debajo del promedio internacional en este rubro.

Más allá de los discursos y narrativa sobre su empoderamiento, lo cierto es que México tiene la menor participación de mujeres en consejos de administración de América Latina, según la OCDE pues solo ocupan el 14% de las sillas en esas instancias.

Esto contrasta con la tendencia global, donde la participación de consejeras aumentó de 21% a 32.5% entre 2016 y 2024.

De hecho a este ritmo, México alcanzaría la paridad en los órganos corporativos hasta 2043, es decir, tardaría al menos otros 23 años para aspirar a la paridad en órganos directivos de las empresas.

En la actualidad, las mujeres ocupan 14% de los consejos en las empresas, 5.5% son consejeras independientes, frente a 28% de los hombres.

Solo el 4% de las mujeres presiden un consejo, proporción que retrocedió por segundo año consecutivo mientras que el 19% de los consejos están compuestos exclusivamente por hombres, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) elaborado con base en los reportes anuales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

El IMCO estima que, si México elevara la participación económica de las mujeres de 46% al promedio de la OCDE (67%), sería necesario incorporar a 18.6 millones de mujeres al mercado laboral, lo que podría aumentar el PIB nacional en 6.9 billones de pesos hacia 2035.

El estudio “Mujeres en las empresas” elaborado por el IMCO en conjunto con Kiiik Consultores, establece que desde 2021, la representación de mujeres en las direcciones financieras y de áreas jurídicas avanzó, pero persiste un estancamiento en la dirección general.

Las mujeres—acusa-- representan 3% de las direcciones generales, 15% de las financieras y 26% de las jurídicas.

En tato el 64% de las empresas no cuenta con mujeres en las tres direcciones y solo dos de las 187 empresas analizadas cuentan con mujeres en las tres direcciones.

Por quinto año consecutivo, el IMCO en alianza con Kiik Consultores, mide la representación de las mujeres en consejos y en la alta dirección de casi 200 empresas listadas en las bolsas de valores del país.

Detalla que el estado de Jalisco cuenta con más de 365 mil unidades económicas, de las cuales 99.8% son MiPymes y 0.2% son empresas grandes, según el Censo Económico 2024.

Cuatro de cada cinco empresas afirman tener un compromiso con la igualdad de género, ¿se materializa en la práctica?

En las MiPymes, 47% de las personas propietarias son mujeres. En una de cada cinco MiPymes, las mujeres ocupan más de la mitad de los puestos directivos.

Aunque 85% de las empresas de este tamaño conoce el concepto de brecha salarial, la mitad sabe cómo medirla.

En las empresas grandes, las mujeres suelen dirigir áreas de mercadotecnia y recursos humanos, mientras que los hombres predominan en operaciones y tecnología.

Por cada cuatro ascensos otorgados a mujeres, se registran cinco a hombres.