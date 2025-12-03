Amagan transportistas y campesinos con bloquear CDMX si no frenan Ley de Aguas en Senado

Lideres campesinos y transportistas acudieron al Senado

Líderes transportistas y campesinos advirtieron que realizarán un bloqueo generalizado de la Ciudad de México si el oficialismo no frena la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales en el Senado.

“Vamos a bloquear la ciudad, esto con la idea de que el gobierno responda con más rapidez, sabemos de los efectos negativos que vamos a causar, pero créanme esta lucha es de todas, si el campo desaparece se nos va el país de las manos”, advirtió Baltazar Valdez, dirigente de Campesinos Unidos

Durante una sesión marcada por protestas, gritos, interrupciones y amagos, la la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que elimina la transmisión de concesiones entre particulares.

“Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión” y que cualquier movimiento de volúmenes deberá hacerse únicamente mediante reasignaciones autorizadas por la Autoridad del Agua mediante procedimientos expeditos”, establece la nueva ley

Con ello, la minuta será enviada al Senado en las próximas horas y se espera que la Cámara Alta lo apruebe sin cambios este jueves.

Para ello, la mesa directiva del Senado convocó a sesión matutina en espera de la minuta que remita la Cámara de Diputados.

El líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estevez Gamboa acusó que el gobierno federal los quieren someter con el uso del agua, por lo que hizo un llamado de “desesperación” para rescatar lo que queda del campo.

“Ahora quieren tener el agua, nos quieren someter, hacemos un llamado, un llamado de desesperación para rescatar lo poquito que nos queda”, aseveró

Los inconformes acudieron al Senado, donde acusaron al coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y al diputado, Gabriel García de traicionarlos.

“Tenemos diez días batallando con esta autoridad, y por si fuera poco, desde ayer empezamos batallando con el Congreso, con el grupo de Morena, para ponerle nombre y apellido, le vamos a poner nombre y apellido a las personas que nos traicionaron, Monreal, el diputado Monreal él y Gabriel García…”, sostuvo el dirigente de Agrodinámica Nacional, Javier Jurado Rodríguez

Señalaron que la reforma es regresiva y atenta contra el derecho de los campesinos.

“Se traduce una concesión en un permiso temporal, por un año, y eso por supuesto que traerá muchos problemas a los productores, lo tengo que decir, esto no es más que una forma de establecer una ley que es recesiva o sea, hay pérdidas de derechos”, indicó el dirigente de Campesinos Unidos, Baltazar Valdez

