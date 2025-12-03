Con oposición de PRIAN, MC y bloqueos a Cámara de Diputados se aprueban reformas para explotar el agua y cambios a concesiones

CDMX — Con al menos 54 cambios a la iniciativa original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Cámara de Diputados aprobó la noche de este miércoles en lo general un nuevo orden legal para la explotación del agua a través de alrededor de 536 mil concesiones de agua, que datan desde 1992, además de que se crean delitos hídricos que se castigarán con multas calculadas en UMAs y hasta prisión de ocho años.

Con oposición del PRI, PAN y MC, la mayoría de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, no necesitó ni un solo votó para expedir con 328 voto la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

Previo al debate en el Salón de Sesiones, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento discutió el documento en medio de protestas y bloqueos al recinto legislativo.

En las inmediaciones, tractocamiones atravesados y máquinas de riego fueron usados para impedir el paso peatonal y vehicular. Sin embargo, nada impidió que los legisladores cumplieran con la agenda y se discutiera el dictamen.

Los diputados del PRI fueron los principales opositores a las reformas, y acusaron a Morena de afectar a cientos de productores del campo, a los agricultores, a los ganaderos, al sector agropecuario y a los industriales.

A ellos, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de la mayoría, y sus aliados pidieron no mentir ni buscar confundir a los ciudadanos ni a los productores del campo.

Les restregó que Morena reforma leyes y expide también una nueva ley para acabar con los acaparadores de los derechos por explotación del agua.

“A los que no vamos a respetar es a los acaparadores, a los que tienen concentradas muchas concesiones. No se va a tolerar la venta de permisos ni títulos de concesión. No se va a tolerar la venta del agua. No se va a tolerar que el agua se use para fines distintos que la concesión tiene. Que no se deje sorprender la gente del campo, estamos actuando de buena fe, provenimos de ahí. Les aseguro que no habrá una sola disposición que los afecte. Lo que queremos es preservar el derecho humano al agua, queremos que las comunidades, poblaciones urbanas que tengan prioridad de hacer uso del agua. Y lo que queremos es que haya orden en las concesiones, que actualmente es un verdadero desorden y que ha sido una corrupción de donde han obtenido grandes cantidades de recursos despachos de abogados, exfuncionarios, funcionarios, y ya lo demostraremos”, advirtió Ricardo Monreal.

La oposición acusó que se van a quitar concesiones, pero la mayoría legislativa respondió. “Se van a poder heredar o vender como lo hacían, pero de manera ordenada y sin corrupción.

En la nueva ley se establecen no sólo multas muy elevadas para los acaparadores de títulos de concesión de agua, sino también penas de prisión de hasta ocho o diez años para quien venda el agua.

Control estatal del agua, garantía del binomio agua tierra y no más balnearios

La iniciativa de Sheinbaum Pardo prevé todo un capítulo de sanciones, pero no es contra los pequeños agricultores, “sino para aquellos que han hecho del agua un negocio por más de 33 años con actividades indebidas en las concesiones”, se expuso una y otra vez.

Se modifica el régimen de concesiones, que ha hecho del mismo una sobrexplotación y exceso de las mismas, gratuitas, a quienes se aprovechan y la venden, y no es para uso agrícola.

“Este dictamen sí tiene una visión de derechos humanos. En el PRI despojaron a miles de sus tierras. El agua es para el pueblo, no para los acaparadores”, dijo Dolores Padierna.

Con la rectoría del Estado sobre 536 mil títulos de concesión vigentes en el país, de los cuales 50 mil operan con irregularidades, pues, aunque según es por uso agrícolas, no producen nada. Más bien se abastace un balneario, un parque industrial, un campo de golf o un lugar para el negocio de pipas.

REGIST5RO NACIONAL DEL AGUA

El dictamen crea el Registro Nacional del Agua para garantizar la transparencia. Se refuerza el régimen sancionatorio y se tipifican los delitos hídricos para impedir abusos sin consecuencias.

Se recuperará el volumen en manos de unos cuantos, por lo que se busca justicia para el pueblo de México.

Se desataca que la Conagua ha recuperado 4 mil 500 millones de metros cúbicos de agua (4 billones 50 mil millones de litros). Hay un combate frontal al robo del agua.

Se refrenda que será la Conagua, que al ser la que otorga títulos, éstos queden asociados a una plataforma con trazabilidad detallada de todas las concesiones.

La Comisión está facultada para emitir medidas y acuerdos (transitorios o permanentes) para atender situaciones de emergencia, escasez y sobreexplotación para garantizar la seguridad hídrica.

Modernización Regulatoria y Transparencia o Registro Público Nacional del Agua (REPNA): El Registro Público de Derechos de Agua (REPDHA) transita hacia el Registro Público Nacional del Agua (REPNA), buscando un adecuado control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.

Los legisladores de la mayoría reprobaron que algunas comunidades viven a un lado del río, pero no pueden utilizar esa agua, porque tiene “dueño”. Eso es un mercado negro del agua.

Dentro de la responsabilidad hídrica: Se incorpora este concepto para reconocer las buenas prácticas de los concesionarios y asignatarios en el manejo, uso eficiente y sostenible de las aguas nacionales.

Uso Agrario: Se establecen reglas claras para las concesiones otorgadas para uso agrario, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria y evitar prácticas que distorsionen su objeto.

Delitos hídricos, a prisión por alterar cauces o traslado de aguas nacionales

Serán perseguidos de oficio, y se prevén penas de prisión y multa por acciones como trasladar aguas nacionales con fines de lucro sin autorización, alterar cauces o modificar equipos de medición de volúmenes para simular un consumo menor.