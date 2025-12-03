Pensión Adultos Mayores: ¿quiénes se registran este jueves 4 de diciembre? Ya iniciaron los registros para la Pensión Adultos Mayores, conoce qué letras podrán registrarse este jueves 4 de diciembre (Pexels)

El pasado 1 de diciembre comenzaron los registros para la Pensión Adultos Mayores. Conoce qué letras tendrán que acudir a los módulos presenciales este jueves 4 de diciembre.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa financiado por el Gobierno de México que busca mejorar la situación de protección social de los adultos mayores de 65 años.

La ayuda consiste en un apoyo económico de $6,200 pesos, los cuales se depositan de manera bimestral a la tarjeta del Banco del Bienestar, misma que se te otorga una vez concluido el periodo de registro.

Cada cierto tiempo, se abre la convocatoria para el registro de nuevos beneficiarios que ya cumplan con los requisitos de la Pensión Adultos Mayores. Es así que en diciembre se activó el último periodo de registro de 2025.

Aquí te compartimos cuáles son las fechas de registro oficiales para diciembre y, de esta forma, puedas recibir los $6,200 pesos.

¿Qué letras podrán registrarse el jueves 4 de diciembre para la Pensión Adultos Mayores?

Este jueves 4 de diciembre se podrán registrar las personas cuyo primer apellido inicie con alguna de las siguientes letras: N, Ñ, O, P, Q, R.

En caso de no poder acudir a tu módulo más cercano, no te preocupes, todavía tienes el día jueves 11 de diciembre.

Para quienes hayan cumplido recientemente 65 años o lo hagan durante el mes de diciembre, te compartimos las fechas oficiales para registrarte para la Pensión Adultos Mayores:

Letras A, B, C: Los días lunes 1 y 8 de diciembre

Los días lunes 1 y 8 de diciembre Letras D, E, F, G, H: Los días martes 2 y 9 de diciembre

Los días martes 2 y 9 de diciembre Letras I, J, K, L, M: Los días miércoles 3 y 10 de diciembre

Los días miércoles 3 y 10 de diciembre Letras N, Ñ, O, P, Q, R: Los días jueves 4 y 11 de diciembre.

Los días jueves 4 y 11 de diciembre. Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: Los días viernes 5 y 12 de diciembre

Si por alguna razón, no pudiste asistir a registrarte en alguno de los días señalados para la inicial de tu apellido, se habilitaron los días sábados 6 y 13 de diciembre para cualquier persona que cumpla con los requisitos para ser beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores.

Los módulos se encuentran disponibles en un horario de lunes a sábado de 10 am a 4 pm y podrás ubicar el centro más cercano para registrarte en la página que el Gobierno de México habilitó para este propósito.