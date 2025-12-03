Salió “cara” la borrachera: Fiscalía cita a funcionario del Edomex que causó destrozos con diputado del PT El director de la Junta de Caminos del Estado de México fue citado a comparecer ante la Fiscalía después de agredir a trabajadores en Metepec (Redes Sociales)

Tras la viralización del video donde el diputado del PT y el director de la Junta de Caminos del Edomex agreden a empleados de una plaza comercial en Metepec, la Fiscalía cita a Mario Ariel Juárez Rodríguez para comparecer.

El pasado martes 2 de diciembre, en redes sociales comenzó a circular un video donde se muestra al diputado del Partido del Trabajo Wblester Santiago Pineda y al director de la Junta de Caminos del Estado de México Mario Ariel Juárez Rodríguez en un aparente estado de ebriedad, insultando a trabajadores de una plaza en Metepec.

De acuerdo con diferentes medios, la riña habría comenzado después de que los funcionarios acusaran a los empleados de supuestamente robar dinero que se encontraba dentro de su camioneta.

Según lo publicado por el periodista Carlos Jiménez, los hechos habrían sucedido después de que Wblester Santiago y Mario Ariel Juárez salieran de “La 20”, una cantina ubicada en Metepec.

Junto con el video de la agresión se publicaron otros donde se muestra a ambos causando daños a la plaza cuando empujaron un bote de basura para después arrojarlo sobre unas escaleras eléctricas.

Tras lo sucedido, el periodista Carlos Jiménez afirma que el diputado Wblester Santiago Pineda llegó a un acuerdo por $400 mil pesos mientras que Mario Ariel Juárez Rodríguez fue citado a comparecer en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

¿Por qué fue citado por la Fiscalía Mario Ariel Juárez Rodríguez, director de la Junta de Caminos del Estado de México?

Tras los hechos ocurridos, este miércoles 3 de diciembre se dio a conocer que Mario Ariel Juárez Rodríguez fue citado a comparecer ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En el citatorio se establece que fue convocado para presentarse ante la Fiscalía el próximo viernes 5 de diciembre para comparecer sobre los posibles delitos de daños en los bienes y lesiones.

La diligencia es de carácter ministerial y se le realizará una entrevista en relación a lo publicado el martes 2 de diciembre.

La investigación está siendo llevada por la Fiscalía de Asuntos Especiales.

Hasta el momento, ni el diputado Wblester Santiago Pineda ni el director de la Junta de Caminos del Estado de México Mario Ariel Juárez Rodríguez han emitido algún comunicado al respecto. Así como tampoco lo han hecho las instituciones a las son pertenecientes.