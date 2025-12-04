Alista Senado aprobación “fast track” de Ley de Aguas; “afectará a varios sectores”: PRI

El líder de la mayoría legislativa en el Senado, Adán Augusto anuncia que la ley de Aguas pasará directo al pleno para su discusión y aprobación

A la espera de que llegue procedente de la Cámara de Diputados, el Senado alista la discusión de la Ley General de Aguas donde se espera que se apruebe “fast track”, pues se subirá directo al pleno sin que pase por comisiones a fin de darle celeridad a esta reforma que elimina la transmisión de concesiones entre particulares.

“Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión” y que cualquier movimiento de volúmenes deberá hacerse únicamente mediante reasignaciones autorizadas por la Autoridad del Agua mediante procedimientos expeditos”, establece la nueva ley

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López anunció que la Cámara Alta se allanará a lo aprobado por los diputados de su partido en San Lázaro pues están conformes” con la minuta que remita la colegisladora.

“Nosotros, con lo que se ha aprobado hasta este momento, estamos conformes”, y “salvo algún cambio de última hora en las reservas que faltan por discutirse y votarse [en la Cámara de Diputados], hasta este momento estamos en conformidad”, precisó

Por ello detalló que una vez que llegue la minuta se les dispensarán los trámites para que pase directo al Pleno donde se discutirá y eventualmente se aprobará en las próximas horas de este jueves.

Se estima quela discusión en el pleno del Senado arranque alrededor de las 16 o 17 horas y se alargue hasta después de la medianoche.

Adán Augusto desestimó las protestas de los productores y campesinos y aseveró que “ya fueron atendidas todas las demandas”, aunque apuntó que también “hay muchos intereses políticos”, de parte de quien calificó como “acaparadores de agua”, a quienes responsabilizó de estar detrás de la “manipulación política”.

En ese sentido anunció que tras la entrada en vigor de la reforma, tocará a los legisladores de Morena hacer trabajo en tierra y regresar a sus distritos y estados, a socializarla esta reforma.

A su vez, la senadora del PRI, Carolina Viggiano advirtió que esta Ley de Aguas “va a afectar enormemente a varios sectores del país” y acusó a Morena de traicionar los acuerdos a los que habían llegado productores y campesinos en la redacción de esta ley.

“Ellos estuvieron trabajando muchas horas en la Cámara de Diputados con la comisión. Habían arreglado ya una redacción en la que ellos estaban de acuerdo y no les cumplieron, se sienten traicionados, los engañaron”, sostuvo la priista

Dijo que la a verdadera intención es hacer un manejo político de este recurso y usarlo. Ellos todo lo ven con cara electoral y es falso que sea un asunto de otro tipo.

NO CONSULTARON

Viggiano acusó que el gobierno federal ni Morena consultó los pueblos indígenas sobre el impacto que tendrá esta ley de Aguas.

“Eso cuando ellos todos los días hacen propaganda con los pueblos indígenas, todos los días. Es nada más un uso populista, demagógico. Pero en realidad si les importara, los habrían consultado”, reprochó