Anuncian el Plan Nacional de Ciberseguridad de cara al Mundial

El Gobierno Federal, por medio de la Agencia de Transformación y Telecomunicaciones (ATDT) anunció la publicación del Plan Nacional de Ciberseguridad que pretende volver a México un país ciberresiliente ante la llegada del Mundial de Fútbol 2026.

Heidy Rocha, directora general de ciberseguridad de la ATDT, señaló, por experiencias vividas por otros países con eventos de clase mundial, que México será blanco de múltiples ataques cibernéticos con la llegada de miles de turistas por el evento de la Copa del Mundo.

Destacó que el país debe avanzar y ser resiliente para recuperarse de esos ataques, ya que México es el segundo país de América Latina con mayor riesgo de sufrir ataques de este tipo.

Los lineamientos del Plan Nacional de Ciberseguridad serán publicados la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación y se espera que funcione como base para el impulso de una nueva Estrategia Nacional de ciberseguridad que será actualizada cada dos meses.

Mario Alberto Cortés, director de estrategia de Gobierno Federal informó que este proyecto contempla también la creación de una Ley General de Ciberseguridad que integre la inteligencia artificial, factores geopolíticos y un sistema de sanciones, además de una ventanilla única que centralice la información en la materia.