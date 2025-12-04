Bloqueos carreteros hoy, jueves 4 de diciembre: estas son las vialidades afectadas y liberadas

Bloqueos en México De acuerdo con CAPUFE y la Guardia Nacional, estos son los bloqueos carreteros, carga vehicular y cierres parciales en rutas del país. (Especial)

La mañana de este jueves 4 de diciembre, se alertan cierres de circulación total y parcial en algunos puntos carreteros del país, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), lo que ha ocasionado carga vehicular.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Paz, a través de su cuenta oficial en X (@pazgobgente), informó la liberación de distintas carreteras previamente bloqueadas por la presencia de manifestantes.

En esta nota te compartimos el reporte vial de carreteras del país para este jueves, con el propósito de que puedas tomar precauciones en tu trayecto.

¿Cuáles son las carreteras bloqueadas en México este jueves 4 de diciembre?

De acuerdo con los reportes actualizados de CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras a través de sus cuentas oficiales en la red social X, los puntos cerreteros que presentan bloqueos totales por presencia de posibles manifestantes son:

Chihuahua: En la carretera Puente Internacional Córdova, en Ciudad de Juárez y Puente Internacional Guadalupe Tornillo, a la altura del kilómetro 27.

En la carretera Puente Internacional Córdova, en Ciudad de Juárez y Puente Internacional Guadalupe Tornillo, a la altura del kilómetro 27. Zacatecas: Carretera San Luis Río Colorado, a la altura de la caseta de cobro No. 87 Osiris. Cierre total en ambos sentidos en la carretera Zacatecas-Durango por presencia de personas, razón también del bloqueo total en las carreteras Aguascalientes-Zacatecas, Guadalajara-Zacatecas y Zacatecas-Saltillo.

Aut. Entronque Cd. Cuauhtémoc – Osiris, Plaza de Cobro Zacatecas. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) December 4, 2025

Guanajuato: La presencia de personas, posibles manifestantes, también fue reportado por la Guardia Nacional en las carreteras Querétaro-Irapuato, Querétaro-San Luis Potosí, Irapuato-Zapotlanejo y en la carretera Salamanca-León con dirección a Irapuato, León y Silao.

De acuerdo con los reportes difundidos en redes sociales, el bloqueo carretero total en la Autopista Aguascalientes-Zacatecas, viniendo por Luis Montoya y Ojo Caliente, ha permanecido desde la tarde de ayer.

Cierres parciales en las carreteras este jueves 4 de diciembre

CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras también han informado acerca de los cierres parciales en la circulación de distintos puntos; la mayoría de ellos debido a incidentes vehiculares que están siendo atendidos.

Los puntos son:

Carretera Puebla-Córdoba , con dirección a Córdoba.

, con dirección a Córdoba. Carretera Libramiento Norte , Ciudad de México.

, Ciudad de México. Autopista Puebla-Acatzingo , km 130, dirección Acatzingo.

, km 130, dirección Acatzingo. Autopista Estación Don-Navojoa , km 123, dirección Estación Don. Reducción de carriles por accidente.

, km 123, dirección Estación Don. Reducción de carriles por accidente. Carretera México-Querétaro , cierre parcial por presencia de personas en la caseta de cobro Palmillas .

, cierre parcial por presencia de personas en la caseta de cobro . Puente Internacional Zaragoza, en Ciudad de Juárez. El reporte también registra presencia de personas a la altura del km 021+93.

En caso de reporte de carga vehicular o accidente en la carretera que transitas, recuerda reportar y pedir auxilio a CAPUFE a través del número 074.

¿Cuáles son las carreteras libres de afectación?

En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, ha informado que las carreteras libres de cierres son las siguientes: