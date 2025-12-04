Carretera México-Querétaro: reporte del tráfico hoy, jueves 4 de diciembre

Carretera México-Querétaro: Se registra un accidente que provoca caos vial en el kilómetro 192; aquí la información actualizada del tráfico en esta vía de comunicación, de acuerdo a Capufe. (X: GN Carreteras)

La vía de comunicación para los habitantes de Tlalnepantla, Naucalpan y municipios aledaños presentó caos vial la tarde de este jueves 4 de diciembre.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) notifica actualizaciones del estado de la carretera México–Querétaro en su cuenta de X.

Te compartimos los detalles del reporte de tránsito.





Reporte del tráfico hoy en la carretera México–Querétaro

16:20 horas

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) reporta, hasta las 16:20 horas de este jueves 4 de diciembre, un restablecimiento de circulación en la carretera México–Querétaro, específicamente en el km 192, dirección CDMX.

Esto ocurre después de haber alertado sobre un cierre en la circulación de esta autopista federal que conecta a la Ciudad de México con Querétaro, una de las más transitadas del país.

CAPUFE anunció a las 15:39 horas el cierre a la circulación a la altura del km 192 con dirección a la CDMX.

El cierre en la Autopista México–Querétaro, en la gaza de incorporación dirección CDMX, fue ocasionado por la atención de un accidente, debido a las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

CAPUFE informa que, al momento, el accidente ha sido atendido, por lo que la gaza de incorporación opera de manera normal.





Restablecimiento en la Autopista México–Querétaro, km 86

15:43 horas

De igual forma, CAPUFE anunció un restablecimiento en la circulación en la carretera México–Querétaro, km 86, dirección Querétaro.

Esto ocurrió luego de atender el percance registrado en este punto de la carretera federal, el cual provocó carga vehicular durante varias horas.

Sin embargo, el organismo dedicado al reporte diario de tránsito en autopistas y carreteras del país informa que las maniobras han concluido, por lo que el tramo opera con normalidad.







