Consejos para administrar el aguinaldo

Con motivo de la temporada decembrina y del pago del aguinaldo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha compartido algunas recomendaciones para que sea administrado de la mejor manera.

El primer consejo es ponerle un límite a los gastos que se tienen planeados para los festejos navideños. Esto ayudará a tener clara la capacidad de pago de cada quien.

La Procuraduría recomienda adquirir solo lo necesario, comparar precio, calidad y evitar las compras impulsivas.

Para poder iniciar el año con la menor cantidad de compromisos económicos, se puede considerar usar una parte del aguinaldo para pagar las deudas.

Asimismo para el bienestar personal, como lo es la educación, conviene invertir un porcentaje del dinero recibido.

Otro consejo es ahorrar una parte del dinero para que sea posible afrontar gastos los inesperados que surjan.

Antes de realizar una compra a meses sin intereses, se sugiere que primero se hagan cuentas para saber si se tiene la capacidad de pago.

Si la casa necesita mantenimiento o una remodelación, el pago del aguinaldo es también un buen momento para hacerlo.

Por último , para evitar días difíciles a principio de año , es importante reservar una parte del dinero

Con estos consejos, la Profeco apoya a la población para que administren sus ingresos y para que su consumo sea informado y razonado.