Constancia de vigencia del IMSS: ¿Para qué sirve y cómo tramitarla? Este documento te permitirá recibir servicios médicos y tramitarla es más sencillo de lo que crees (IMSS)

Si te están solicitando la constancia de vigencia de derechos del IMSS y no sabes qué es, ni porque te la están solicitando, aquí te contamos de qué manera podrás tramitarla fácilmente y sin complicaciones.

La constancia de vigencia de derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un documento que te permite conocer a ti y a la persona que lo esté solicitando, la vigencia de derechos para recibir servicios médicos por parte de esta institución.

Este documento, suelen solicitarlo cuando se necesita comprobar que una persona está activa en el sistema del IMSS, o bien, también suelen pedirla para trámites laborales o escolares.

Asimismo, si te interesa conocer si fuiste dado de alta en este seguro social, puedes verificarlo a través de la constancia de vigencia de derechos del IMSS.

Las personas que pueden solicitar esta constancia son el asegurado, pensionado, o dado el caso, sus beneficiarios, cualquier interesado o algún representante legal.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la constancia de vigencia de derechos del IMSS?

Para facilitar el trámite de este importante documento, el IMSS solamente te pide tres cosas que deberás tener a la mano:

Tu Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

). Tu número de Seguridad Social ( NSS ).

). Algún correo electrónico personal.

Con estos documentos podrás tramitar tu constancia de vigencia de derechos del IMSS en línea o, si se te acomoda, acudir a una ventanilla de tu clínica familiar.

En caso de que no puedas acudir personalmente, tu representante legal deberá ser acreditado a través de un instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos.

¿Cómo tramitar la constancia de vigencia de derechos del IMSS?

Si se te facilita, puedes tramitarla en línea siguiendo estos pasos:

Ingresa a la página web oficial del IMSS

Después deberás dirigirte al apartado de “Solicitud de constancia de vigencia de derechos”

Una vez ahí dentro, deberás llenar los datos que te solicitan con tu CURP , NSS y correo electrónico y darle en continuar

, y y darle en continuar Finalmente en pantalla te debe de aparecer la leyenda “Con derecho al servicio médico: SÍ”

La constancia de vigencia será enviada al correo electrónico registrado al inicio y desde ahí podrás descargarla para imprimir, o bien reenviarla a quien te lo haya solicitado.

En caso de acudir presencialmente a una ventanilla, deberás entregar la documentación antes mencionada y ahí mismo te entregarán una copia con tu constancia de vigencia de derechos del IMSS.

Cabe mencionar que la vigencia de la constancia será válida únicamente por el día de su emisión y no tiene ningún costo.