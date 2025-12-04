Hidalguenses podrán votar en cosultar sobre el Parque Ecológico y de Reciclaje

En conferencia de prensa, autoridades federales y estatales presentaron el Parque Ecológico y de Reciclaje

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra presentó el proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje junto al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, mismo que incluye la restauración del río Tula y del río Salado, el saneamiento de la presa Endhó y la transformación de la termoeléctrica.

Bárcena aseguró que representa una oportunidad histórica para saldar la deuda ambiental con la región de Tula ya que “han sido décadas de sacrificio, han sido décadas de agravio, este estado fue visto y tratado como una zona de sacrificio y eso no puede seguir”.

Explicó que el proyecto forma parte del compromiso 94 de la presidenta Claudia Sheinbaum y de una estrategia integral para alcanzar la justicia ambiental y social en Hidalgo. Destacó que este será un Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECOBI) y que se trata de “un nuevo paradigma de desarrollo y una oportunidad histórica a nivel estatal para cerrar los tiraderos que hoy contaminan el aire, el suelo y que dañan la salud de la gente”.

No traeremos residuos de ningún otro estado de la República, de ningún otro lugar que no sea del estado de Hidalgo, y esto sí quiero que quede muy claro porque me parece fundamental”, enfatizó.

Antes de dar incio a este proyecto, será sometido a una consulta popular entre las comunidades de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende, que se realizará el próximo 14 de diciembre, por lo que ya se han realizado 43 sesiones informativas con sectores académicos, religiosos, comunidades, mujeres y pueblos indígenas.

El gobernador Julio Menchaca afirmó estar convencido de la bondad del proyecto, porque significa cambiar, de forma paulatina, la vida de los habitantes de la región. Señaló que la consulta con los habitantes es un ejercicio inédito de participación social.

“No podemos seguir negando el problema, ni permitir que cientos de toneladas de residuos sigan representando un riesgo para la salud y la vida de nuestra gente. Yo lo afirmo categóricamente: no sería partícipe de ninguna decisión que atentara contra las y los hidalguenses”, subrayó.