Mariela Gutiérrez: “Si el municipio no es libre no es municipio”

Senadora Mariela Gutiérrez La Senadora Mariela Gutiérrez, propuso declarar el 22 de abril "Día Nacional del Municipio"

La senadora por el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, propuso ante el Pleno del Senado un proyecto de decreto para declarar el 22 de abril de cada año como el “Día Nacional del Municipio”, el cual consideró debe ser libre, autónomo en sus decisiones y soberano en su administración, tal como lo soñaron los constituyentes.

En su intervención sostuvo que “si el municipio no es libre, no es municipio” y que “todos los ayuntamientos deben ser libres de la injerencia estatal”, ante todo debe prevalecer su autonomía.

Esta institución no es producto de la improvisación. Sus raíces son profundas. En nuestro continente, el municipio es el resultado de un mestizaje histórico: la fusión del calpulli azteca y el cabildo español indicó Gutiérrez Escalante.

En su propuesta, que fue respaldada por 20 senadores y senadoras de distintas fracciones parlamentarias que han sido presidentes municipales, la legisladora aseveró que en su ejercicio del derecho de autonomía, los municipios le dan sentido pleno para lo que fueron creados.

La senadora por la entidad mexiquense,explicó que hoy, en el México contemporáneo, el municipio sigue siendo el motor del bienestar. “Como lo reconoció nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en el histórico encuentro de enero de este año: los municipios son la base de la organización política y administrativa de la transformación nacional”, abundó.

“Por ello, hablo hoy no solo como Senadora, sino como una orgullosa municipalista; como alguien que tuvo el honor de servir dos veces como presidenta Municipal de Tecámac y presidir la Asociación de Autoridades Locales de México. Sé lo que significa mirar a los ojos a los vecinos y resolver sus problemas inmediatos”, expuso.

La también secretaria de la Mesa Directiva dijo que en virtud de esta historia y de su importancia vital, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 22 de abril de cada año como el “Día Nacional del Municipio”, lo cual significaría no sólo un acto protocolario, sino, un llamado a la conciencia cívica y al fortalecimiento del federalismo.

Ello permitirá recordar cada año, que el municipio debe ser libre, autónomo en sus decisiones y soberano en su administración, tal como lo soñaron los constituyentes.

Entre los senadores de Morena que respaldaron dicha iniciativa estuvieron: Sandra Luz Falcón Venegas, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Ana Lilia Rivera Rivera. Araceli Saucedo Reyes, Miguel Pavel Jarero Velázquez, Francisco Chíguil Figueroa entre otros.

Por el Grupo Parlamentario del PVEM: Gilberto Hernández Villafuerte, Waldo Fernández González y Maki Esther Domínguez Ortiz.

Por MC, Luis Donaldo Colosio Riojas y Néstor Camarillo Medina.

Y por el PRI: Miguel Ángel Riquelme Solís, Ángel García Yáñez y Anabel Ávalos Zempoalteca. En su mayoría con un pasado como alcaldes y alcaldesas.