Por temporada vacacional de invierno, presentan paquetes vacacionales Tren Maya, Mundo Maya y Mexicana de Aviación

Tren Maya

El general David Lozano Águila anunció una serie de paquetes turísticos que ofertarán las empresas militares Tren Maya, Mundo Maya y Mexicana de Aviación para visitar las zonas turísticas y arqueológicas de Quintana Roo en la temporada vacacional decembrina.

El objetivo a alcanzar en esta temporada es superar el transporte de un millón 200 mil pasajeros y llegar al millón 384 mil turistas. Para ello, están ofertando 10 paquetes que incluyen viaje redondo, que parte desde el AIFA; estancia en hoteles operados por el Ejército; y traslado en la aerolínea de la Sedena.

El rango de precios de estos paquetes, puede variar entre los 26 mil 826 pesos, a los 14 mil 760 pesos, ya que además se incluyen experiencias como visitas a zonas arqueológicas, recorridos guiados, viajes en el Tren Maya, entre otras actividades.

Respecto a los hoteles que se ofrecen, el general, Tonatiuh Velasco, señaló que las estancias son de calificación 4 estrellas, por lo que esta temporada esperan superar la ocupación que se registró en las vacaciones de verano dónde se registró la visita de hasta 10 mil turistas.