Preside Ebrard InnovaFest 2025; destaca Morelos como polo científico de América Latina

Acompañado de la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, dio el banderazo de salida al InnovaFest Latam 2025, en el Centro de Convenciones de la entidad. El evento, que ha de reunir a cinco mil académicos e investigadores de 38 países, consolidará la posición del estado como uno de los polos del quehacer científico de la república y de América Latina en tanto alberga 40 centros de investigación que impulsan la innovación en el país.

Tras cortar el listón, Ebrard aseveró que el foro se constituye como “una fiesta para generar diálogo y construir soluciones a nuestros problemas”, además conminó a todos los ponentes, expositores y demás asistentes a aprovechar el espacio para intercambiar ideas, proyectos y cooperar con miras a la globalidad. Del mismo modo, celebró la importancia del evento para Morelos toda vez que lo convierte en receptáculo de las mentes más destacadas de nuestro continente, hecho que le permitirá reafirmar su papel de “punto estratégico para el avance científico en México y Latinoamérica”.

En su intervención, la mandataria estatal señaló que la realización del InnovaFest en Morelos refuerza el nombre de la entidad como sinónimo de “capital del conocimiento”, a decir de la gobernadora, el el foro internacional permitirá a los especialistas mexicanos forjar relaciones de cooperación e intercambio científico y académico en aras de la consecución de soluciones estratégicas a las problemáticas que aquejan no solo a nuestro país, sino al continente entero, situaciones apremiantes en materia de medio ambiente, salud y desarrollo social.

Durante el primer día de esta cumbre, Marcelo Ebrard participó de la entrega de los premios a la Innovación y Creadores del Futuro LATAM, donde los galardonados recibieron reconocimientos en cinco ejes, a saber, agua-energía-alimentación, electromovilidad, biotecnología, aeronáutica y empoderamiento como motor de desarrollo. Del mismo modo, la entrega incluyó la exhibición de Innovación y Patentes, el Premio a la Innovación Mexicana y la celebración de la tercera edición de Mentes en Acción-Hecho en México.

Adicionalmente, la jornada de actividades atestiguo el Encuentro Ministerial de América Latina y el Caribe, y el STS Forum 2025, uno de los más relevantes en cuestión de innovación con sentido social.

Ebrad proyectó que durante la celebración del InnovaFest 2025, se espera captar una derrama económica superior a los 800 mdp en inversiones destinadas a la creación de proyectos, al tiempo que los telentos reunidos conecten con fondos de inversión. Sostuvo que, si se logra esta cifra, será la más alta que se haya conseguido del sector privado para patentes y diseños industriales hechos en México; asimismo, subrayó que 603 de los proyectos expuestos provienen de universidades tanto públicas como privadas.