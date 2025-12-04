Rector Lomelí advierte que la migración contemporánea no admite soluciones reduccionistas 

Leonardo Lomelí Vanegas Al presidir la entrega del Reconocimiento Alfonso García Robles 2025, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí sostuvo que los derechos humanos no pueden depender de coyunturas o intereses políticos, sino de marcos sólidos que garanticen la salvaguarda de quienes padecen y encaran los escenarios más adversos (Galo Cañas Rodríguez)

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas aseveró que los derechos humanos no pueden depender de coyunturas o intereses políticos, sino de marcos sólidos que garanticen la salvaguarda de quienes padecen y encaran los escenarios más adversos.

Al encabezar la entrega del Reconocimiento Alfonso García Robles 2025 para Labores Destacadas a Favor de las Personas Migrantes, el rector de la máxima casa de estudios sostuvo que la migración contemporánea fenómeno multifacético, el cual no tiene una causa única ni admite soluciones reduccionistas.

Esta situación, abundó, surge de conflictos prolongados, crisis económicas, violencia criminal, desigualdades extremas, colapsos socioambientales, persecuciones políticas, así como de pocas oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y profesional.

Enfatizó, que quienes ayudan a personas migrantes deben tener presente que su quehacer trasciende lo asistencial, pues ejercen una defensa humanitaria que rebate narrativas de miedo y exclusión, además se articula mediante estrategias sostenidas y eficaces.

En ese contexto enmarcó a los galardonados de este año: Erie Neighborhood House (Chicago, Illinois); Justicia Migrante (Vermont); Casa Anunciación (El Paso, Texas); Ottawa Community Immigrant Services Organization, y Central American Resource Center of Los Angeles (CARECEN).

El rector Lomelí Vanegas, reconoció en los premiados un ejemplo del tesón, la generosidad y la empatía que buscamos promover en todas nuestras entidades académicas, de investigación y de difusión cultural.

El esfuerzo de los galardonados, dijo, evidencia que la implementación de las políticas migratorias efectivas requiere recursos, coordinación, voluntad política y, sobre todo, la convicción de que todas las personas merecen mejores condiciones de vida.

En su oportunidad, Miguel Armando López Leyva, el coordinador de Humanidades de la UNAM, subrayó que nada justifica que una persona deba padecer por buscar ganarse la vida y la de su familia, por tener mejores perspectivas de futuro, cuando el país propio no las otorga.

En su trabajo por los derechos humanos, continuó, las instancias galardonadas han contribuido a reunificar familias o denunciar con firmeza la criminalización, el abuso, la violencia y el racismo, entre algunas de las innumerables acciones que, sin otro interés que el de la justicia, abanderan día a día las personas, organizaciones y grupos comunitarios reconocidos a partir de 2017.

Quienes hoy reciben este reconocimiento –consistente en diploma y medalla–, señaló, representan la sensibilidad y las aspiraciones universales que encarnó el ganador del Premio Nobel de la Paz (1982), acotó ante Alberto Ken Oyama Nakagawa, presidente en turno de la Junta de Gobierno; Patricia Dolores Dávila Aranda, secretaria General; Hugo Alejandro Concha Cantú, titular de la Oficina de la Abogacía General; Jaime Martuscelli Quintana, coordinador de Proyectos Académicos; y Sarah Guemez, miembro del Consejo Directivo de Casa Anunciación.

Julie Mitchell, directora Legal de CARECEN, -organización que se creó hace más de 40 años en Los Ángeles-, resaltó que dicho reconocimiento también es para la comunidad migrante que a pesar de todo sigue de pie, al tiempo que señaló que la UNAM no solo entrega una distinción, también defiende una visión del mundo donde la dignidad humana es lo primordial, demostrando que la academia tiene un papel activo: proteger, denunciar, investigar y acompañar. Recibir este premio “tiene un valor inmenso”.