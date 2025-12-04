Reducción de jornada laboral de 48 a 40 entrará en vigor en mayo de 2026, pero a ‘cuentagotas’

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado sus iniciativas de reformas para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, diputados de Morena celebraron que la jefa del Ejecutivo haya dado dos grandes anuncios en un solo día. El otro es el incremento al salario mínimo y de profesionales.

La tarde de ayer, la jefa del Ejecutivo hizo llegar a la Cámara alta sus propuestas de reformas al artículo 123, apartado A, de la Constitución, y a la Ley Federal del Trabajo.

Por la mañana, la primera mandataria informó junto con su secretario del Trabajo, Marath Bolaños, el incremento al salario mínimo y de profesionales para 2026 y que será de 440.87 pesos, lo que representa un alza de 13 por ciento en comparación con este este año.

En San Lázaro, diputados de la bancada de Morena encabezados por su coordinador de Operación Política, Pedro Haces, celebraron estos anuncios que calificaron de históricos en beneficio de la clase trabajadora mexicana.

Haces Barba hizo énfasis en que con las iniciativas de reformas a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo se va en la ruta para cumplir acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y entre los beneficios sociales de una jornada laboral de 40 horas se notarán en la reducción de la fatiga y de los accidentes laborales, además en la mejoría respecto a seguridad y salud en el trabajo, y, resaltó, que el trabajador pase más tiempo con su familia.

“La propuesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el sector empresarial, sindicatos y el gobierno federal, se basa tras 40 mesas de trabajo en las que se escucharon más de dos mil opiniones de ciudadanos. También participaron nuestros legisladores, y eso es reflejo de esta propuesta legislativa que mantendrá el fortalecimiento de derechos laborales”, dijo Haces Barba.

El líder parlamentario morenista precisó ante medios que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas será paulatina, de 2 en 2 horas por año hasta sumar 8 horas menos en 2030, esto con el fin de evitar temas inflacionarios, pero aseguró que el salario no se verá afectado, incluso se podrá optar por trabajar horas extra, aunque con límites.

“La reforma entrará en vigor el 1 de mayo de 2026, de 48 a 46 horas. En 2027, el 1 de enero del 2027, se hace efectivo otras dos horas menos, de 46 a 44 horas, y así van reduciendo año con año, y con esto en 2030 empieza un nuevo México en materia laboral, con justicia para todas y para todos los trabajadores mexicanos”, aseveró Pedro Haces, también dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

El diputado consideró que la reforma de la reducción de la jornada laboral se tiene que concretar poco a poco porque en el país las empresas no pueden parar nunca.

“El comercio en México no puede parar, las empresas que tienen las líneas de trabajo, que trabajan 24 horas, tres turnos, tampoco pueden parar, por eso es muy atinado esta decisión de que sea gradual, en un acuerdo gobierno, empresariado y las organizaciones obreras, porque es un bien común. Hace bien al empresariado, hace bien al gobierno y hace bien a los trabajadores”, sostuvo al reconocer a la presidenta de la Comisión de Trabajo en San Lázaro, Maiella Gómez, quien representó a la bancada morenista en Palacio Nacional.

Pide cuidar aguinaldo contra reetiquetado de productos

Sobre el incremento al salario mínimo, el diputado morenista dijo que se trata de un incremento de 13. Un salario de 315 pesos en las diferentes zonas del país y en la zona fronteriza norte, de 440 pesos, que calificó como históricos, y en beneficio de ocho millones de trabajadoras y de trabajadores mexicanos.

En 2026 se podrá llegar con este salario a dos canastas básicas, con 6.6 millones de mexicanos, un total de casi 14 millones de mexicanos fuera de pobreza por los incrementos al salario, dijo.