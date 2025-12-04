Sheinbaum anuncia reunión con Trump en su viaje al sorteo del Mundial en Washington

Reunión Sheinbaum-Trump (Especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que durante su viaje a Washington, donde participará en el sorteo del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, tendrá una “pequeña reunión” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la primera reunión en persona que tendrán.

“Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump, y otra con el primer ministro Mark Carney”, informó durante la mañanera del Palacio Nacional, aunque no dio más detalles sobre los temas que se abordarán durante el encuentro.

Asimismo, indicó que viajará este jueves por la noche a Washington, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales.

Sheinbaum destacó que el encuentro con Trump y Carney ocurrirá momentos antes del inicio del sorteo del Mundial de Fútbol.

“Después, el evento que dura como cuatro minutos, el sacar la bolita y ver en qué, creo que es, qué grupo vamos a encabezar como México. Y después ya nos vamos a nuestros asientos y allí pues se termina cómo se constituyen todos los grupos del mundial, ahí se termina el evento”, expresó.

Como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026.

México encabezará el Grupo A

La FIFA determinó que México encabezará el Grupo A con lo que también tiene asignado el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. Canadá lidera el Grupo C, mientras que Estados Unidos, que tendrá la mayoría de los partidos de la justa, encabezará el Grupo D.

Además, la mandataria adelantó que, tras su participación en el sorteo, tendrá una reunión con mexicanos que viven en Estados Unidos y la noche del viernes, volverá a la Ciudad de México para poder encabezar el sábado la celebración del aniversario del inicio del Gobierno de Morena, en el Zócalo.