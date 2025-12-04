Sheinbaum celebra elección de Ernestina Godoy en la FGR: “Es muy honesta, habrá coordinación”

Sheinbaum celebra elección de Ernestina Godoy en la FGR

Luego de que el Senado nombrara a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR). La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la elección de su exconsejera jurídica, asegurando que su llegada abrirá una etapa de mayor coordinación entre las principales instituciones de seguridad del país.

La mandataria la describió como “una mujer honesta, profesional y con mucha experiencia”, recordando que ya encabezó la fiscalía capitalina con mano firme y resultados.

Señaló que el respaldo legislativo también confirma su legitimidad, “Me dio gusto que recibiera tanta aprobación; fueron 97 votos en el Senado”, dijo, al subrayar que su nombramiento permitirá reforzar vínculos entre la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, la FGR y las fiscalías estatales.

Votación exprés en el Senado para la titular de la FGR

Un día antes, el 3 de diciembre el Senado de la República había aprobado su designación en una sesión rápida que incluyó una breve ronda de preguntas.

Con 127 votos emitidos, la ex encargada del despacho de la FGR obtuvo 97 votos a favor, mientras que 19 fueron en contra y 11 se registraron como nulos. La terna propuesta por Sheinbaum también incluía a Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojórquez Beltrán.

El relevo se formalizó una semana después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, lo que obligó al Senado a definir de inmediato quién asumiría el cargo.

Godoy promete una fiscalía cercana a las víctimas

Tras rendir protesta, Ernestina Godoy dijo que su gestión se enfocará en erradicar la impunidad y en fortalecer la protección de los derechos humanos, Afirmando que la justicia debe consolidarse como un pilar del Estado de Derecho, con resultados que no vulneren los derechos de las personas.

Durante su intervención, la nueva fiscal explicó que una institución eficaz debe trabajar con evidencia sólida, uso de análisis de inteligencia y procesos capaces de judicializar correctamente las investigaciones para lograr sentencias ejemplares.

Sin fabricación de culpables ni persecución política

Godoy también se comprometió a que en su administración no habrá fabricación de culpables, no existirá persecución política y tampoco se permitirá impunidad. Detalló que se reforzarán los protocolos de cero tolerancia a la tortura y tratos crueles, y que cualquier funcionario que viole derechos humanos será investigado y sancionado.

Ahora, Ernestina Godoy inicia un periodo al frente de la FGR marcado por altas expectativas y por la promesa de construir una institución que recupere la confianza ciudadana.