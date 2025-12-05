Ariadna Montiel confirma aumento a Pensión Bienestar en 2026: ¿De cuánto será?

Una excelente noticia para las personas adultas mayores: la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, anunció que para 2026 habrá un aumento en la Pensión del Bienestar.

El incremento fue dado a conocer durante la conferencia de este viernes 5 de diciembre y también beneficiará a personas con discapacidad, mujeres de 60 años y madres trabajadoras del Estado de México. A continuación, te contamos de cuánto será el aumento.

La pensión de bienestar tendrá un aumento para 2026. Esta noticia es relevante para los beneficiarios, ya sean personas adultas mayores (65 años o más) o personas con discapacidad, quienes reciben un pago bimestral depositado directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el incremento dependerá de la inflación, actualmente estimada en 4%, por lo que los montos para cada programa quedarían de la siguiente manera:

Pensión de Personas Adultas Mayores: de $6,200 pesos pasará a $6,448 pesos.

de $6,200 pesos pasará a $6,448 pesos. Pensión de Personas con Discapacidad: de $3,200 pesos aumentará a $3,348 pesos.

de $3,200 pesos aumentará a $3,348 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: de $3,000 pesos subirá a $3,120 pesos.

de $3,000 pesos subirá a $3,120 pesos. Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: de $1,650 pesos aumentará a $1,716 pesos.

Según información oficial de la Secretaría del Bienestar, estos ajustes se enmarcan en la política del gobierno federal de garantizar el poder adquisitivo de los beneficiarios y ampliar la cobertura de los programas sociales.

Ariadna Montiel destacó que, hasta el momento, se han realizado más de un millón de consultas y trámites en los programas de discapacidad.

La confirmación oficial la dará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pero la noticia se suma al reciente anuncio del incremento presupuestal a los programas del Bienestar.











