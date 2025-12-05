Infantino logra la selfie de Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney El presidente de la FIFA compartió la fotografía que se tomó junto a Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney en el sorteo del Mundial 2026 (@gianni_infantino)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, compartió en sus redes sociales la fotografía que se tomó durante el sorteo del Mundial 2026, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Esta foto se dio después de que los tres mandatarios se presentaron en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, ya que, para esta edición de la Copa Mundial de Fútbol 2026, tanto México, como Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones de este evento que se celebra cada cuatro años.

En la imagen, Gianni Infantino comentó “Football Unites The World” junto a unos emojis de un balón de fútbol, un corazón y las banderas de los países anfitriones del Mundial 2026.

Aunque se limitaron los comentarios de la publicación, desde que se compartió ya cuenta con más de 56 mil me gusta.

México, uno de los tres países anfitriones, tendrá partidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que Estados Unidos y Canadá albergarán el resto de los partidos.

Después de la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, los tres mandatarios se reunieron por separado en Washington.

Reunión entre Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney

Una vez que finalizó el sorteo del Mundial 2026, los tres mandatarios de los países anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol 2026, México, Estados Unidos y Canadá, se reunieron en Washington, según lo compartió la presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

De acuerdo con lo publicado por la presidenta mexicana, el motivo de la reunión fue para hablar de la oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que mantienen entre ellos.

Asimismo, se menciona que continuarán trabajando juntos para temas comerciales. La publicación fue acompañada de dos fotografías en las que aparecen los tres representantes de México, Estados Unidos y Canadá.

La inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 será en México en el Estadio Banorte, el próximo 11 de junio de 2026, donde la selección mexicana debutará.