Nos fue “excelente” con Trump; “acordamos trabajar juntos en temas comerciales: Shenbaum

Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Crney, durante su reunión que duró 45 minutos (Especial)

T-MEC — Optimista y satisfecha de que el objetivo se logró en su breve encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que le fue “muy bien” y que acordaron “seguir trabajando juntos” en temas comerciales que beneficien a los socios del T-MEC.

La Jefa del Ejecutivo federal fue abordada por medios internacionales a su llegada al Instituto Cultural Mexicano en Washington, donde se le cuestionó sobre el resultado de su breve encuentro con el republicano Donald Trump, luego de que publicara en sus redes sociales que en su encuentro cara a cara con el republicano le fue “excelente”.

En su primer viaje a la capital de EU como Presidenta de México, Sheinbaum fue recibida en la puerta del instituto por connacionales que le expresaron su apoyo y donde la música y canciones de un mariachi pusieron el toque especial. Sheinbaum no ocultó su entusiasmo tras la tan esperada reunión con Trump, al finalizar la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en 2026, donde se encontró con el mandatario de EU y con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

La mandataria mexicana no dio detalles de esta reunión y se limitó a resaltar en su cuenta de la red social X que el encuentro con Trump y Carney fue “excelente”, ya que hablaron de “la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación” que tienen. Asimismo, subrayó que también “acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, apuntó.

Sheinbaum coincidió horas antes con Trump y Carney durante la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial, evento que se llevó a cabo en el Centro Kennedy de Washington. Estados Unidos, México y Canadá son los anfitriones del torneo.

Los tres líderes de Norteamérica subieron juntos al escenario para sacar del bombo las balotas de sus respectivos países y luego se sentaron juntos para seguir el resto del evento, conversando y riendo de forma distendida. Al terminar el sorteo, los tres mantuvieron una reunión que, según la radiotelevisión pública canadiense CBC, duró unos 45 minutos.

La Crónica de Hoy 2025