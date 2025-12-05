Sesiones de diputados concluirán con aval a prisión para quien posea vapeadores

CDMX — El próximo 11 de diciembre, la Cámara de Diputados cerrará su periodo ordinario de sesiones con la aprobación, durante martes, miércoles y posiblemente jueves, de tres dictámenes. Uno de ellos, el de la ley reglamentaria de la reforma a la Constitución, que prohíbe el comercio de vapeadores. En las reglas secundaria se prevé prisión por la posesión de estos dispositivos codiciados por fumadores que quieren dejar el consumo de nicotina,

Además, el pleno camaral también discutirá el tema de la economía circular, en el que hay consenso, toda vez que implica coadyuvar a medidas contra el daño al medio ambiente y la reutilización de desechos.

El tercer dictamen plantea reformas en materia arancelaria, con el objetivo de protección al empleo de los mexicanos, en momentos en que se revisa el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que el fin de periodo de sesiones será el 11 de diciembre, como lo adelantó este medio la semana pasada.

“(Se presentará el dictamen por reformas) a la ley de salud, modificaciones a este importante ordenamiento jurídico, que contiene los vapeadores, que ha habido mucha presión para que no se legisle, pero lo vamos a hacer. Es una reforma más integral en materia de salud. Viene también una Ley de Economía Circular, que espero que procesemos mediante consenso entre todos los grupos parlamentarios”, dijo Monreal Ávila.

El líder parlamentario es enfático en la reforma a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que el pasado 9 de septiembre envió a la Cámara de Diputados. La iniciativa de Ley Sobre Impuestos Generales de Importaciones y Exportaciones.

El diputado zacatecano calificó que es una propuesta presidencial estratégica para fortalecer la capacidad productiva de los mexicanos, que implica proteger el empleo nacional y asegurar que México compita con justicia en el mercado global.

“Hemos sostenido reuniones de trabajo con funcionarios, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su participación ha sido fundamental para ampliar nuestra comprensión, ¿por qué no decirlo así?, nuestro entendimiento sobre el panorama internacional y enriquecer el análisis legislativo.

Monreal Ávila aseveró que México tiene enormes oportunidades frente al mundo en el ámbito del comercio exterior.

“Durante estos últimos años nuestro país ha enfrentado distorsiones comerciales, prácticas desleales y una creciente dependencia de insumos, de importaciones que afectaron a los sectores productivos nacionales. En León, Guanajuato, la gente, los productores de calzado, se quejan. En Puebla, la queja es la industria textil, por competencia desleal.

Y de eso se trata, de corregir estas desigualdades mediante una política arancelaria moderna, estratégica y alineada con el desarrollo sostenible. Esta ley busca fortalecer la industria nacional, impulsar los contenidos mexicanos en las cadenas globales de valor y proteger el empleo, especialmente para los trabajadores en sectores estratégicos como el automotriz, el textil, el de aluminio, electrodoméstico, calzado, plástico y otros, porque queremos reducir la vulnerabilidad frente a choques externos, dotando al país de mayor estabilidad económica”, explicó el líder de la Cámara baja.

China es el principal país acaparador comercial en México, cuyo productos están en todas las tiendas, en todos los espacios de consumo y de vida de los mexicanos.

“Si aprobamos este dictamen, se van a corregir prácticas desleales del comercio, garantizando condiciones equitativas para la producción nacional. Vamos a alinear políticas arancelarias con los objetivos de sostenibilidad impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum”, expuso.