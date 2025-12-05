¿Sigue cerrada la Autopista del Sol? Reporte del bloqueo de transportistas en la México-Acapulco Transportistas mantienen un bloqueo en la Autopista del Sol desde la mañana de este viernes. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM (Dassaev Téllez Adame)

Este viernes 5 de diciembre inicia con bloqueos por parte de transportistas y pobladores del estado de Guerrero en la Autopista del Sol en dirección a Acapulco y a la Ciudad de México.

El cierre comenzó durante la mañana en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 321 con un bloqueo en ambos sentidos a la altura del Poblado Tierra Colorada, por la presencia de manifestantes. Hasta el momento, ambas direcciones continúan cerradas.

Se desconoce el tiempo estimado para la apertura de las carreteras, ya que los manifestantes, los cuales son habitantes de Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, están exigiendo el mejoramiento de caminos y la realización de obras de infraestructura.

Las actualizaciones sobre el estado de circulación de la Autopista Cuernavaca - Acapulco las comparte Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) en sus redes sociales.

¿Por qué está cerrada la Autopista del Sol?

Esta mañana del 5 de diciembre cerca de las 7:00 de la mañana, pobladores del municipio de Juan R. Escudero cerraron la Autopista del Sol en dirección a la Ciudad de México y a Acapulco.

De acuerdo con diferentes medios, el bloqueo fue realizado por casi 400 habitantes de este municipio, quienes exigen al Gobierno del estado de Guerrero que cumpla con sus demandas planteadas desde hace más de cinco meses.

Entre las demandas, los pobladores piden la construcción de un hospital, un mercado municipal y la pavimentación de caminos.

No obstante, hasta el momento no se ha podido llegar a un acuerdo con las autoridades, por lo que las vialidades continúan cerradas.