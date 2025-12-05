Trancazo al crimen en Michoacán: detienen a cuatro criminales y aseguran una presunta bomba

Detenidos

El Gabinete de Seguridad informó sobre una serie de operativos realizados el jueves 4 de diciembre de 2025 en distintos estados, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Las acciones incluyeron detenciones, cateos, aseguramientos de armas, drogas, hidrocarburo y la localización de tomas clandestinas.

En la Ciudad de México, autoridades federales extraditaron a dos personas buscadas por homicidio y agresión sexual. Ambos fueron entregados a agentes estadounidenses para ser puestos a disposición de tribunales en California y Colorado.

En Durango, elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano detuvieron en Gómez Palacio a dos presuntos extorsionadores, a quienes se les aseguraron 32 mil pesos entregados previamente por la víctima.

En Guanajuato, fuerzas federales y estatales realizaron un cateo en un inmueble de Salamanca, donde fueron detenidas cuatro personas. Durante la intervención se aseguraron armas largas y cortas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos.

En Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades desplegadas en cuatro municipios detuvieron a cuatro personas y aseguraron un artefacto explosivo improvisado, además de 13 vehículos vinculados a actividades delictivas.

En San Luis Potosí, agentes de la SSPC, GN y Policía Estatal detuvieron al conductor de un tractocamión que transportaba 62 mil litros de hidrocarburo, luego de detectar irregularidades en el número de serie del vehículo.

Las acciones más relevantes se registraron en Sinaloa. En Escuinapa, fuerzas federales realizaron un cateo que derivó en el aseguramiento de 14 armas largas, artefactos explosivos y un vehículo. En Culiacán, un inmueble relacionado con distribución de narcóticos fue intervenido y se decomisaron dosis de fentanilo. Además, en zonas rurales de Culiacán y Cosalá, el Ejército Mexicano inhabilitó 10 áreas utilizadas para almacenar sustancias químicas y equipo para la producción de drogas sintéticas, con un golpe económico estimado en 286 millones de pesos a la delincuencia organizada.

En el combate al robo de combustibles, el Ejército localizó nueve tomas clandestinas en Jalisco, Hidalgo y Michoacán, como parte de los operativos permanentes para frenar este delito.