Premio de 497.5 mdp, la bolsa acumulada de Melate, Revancha y Revanchita más importante del año

El domingo 7 de diciembre a las 21 horas estará en vivo el sorteo Melate, Revancha y Revanchita No. 4145 por las redes sociales de Lotería Nacional

Este domingo 7 de diciembre se llevará a cabo el sorteo Melate, Revancha y Revanchita No. 4145, el cual contará con una bolsa acumulada de 497 millones 500 mil pesos, una de las bolsas más grandes de todo el año.

Con tan sólo 15 pesos puedes participar por 219.7 mdp del sorteo Melate; con 10 pesos más por la bolsa de la Revancha que está en 150.4 mdp y añadiéndole 5 pesos, podrás participar por la Revanchita que tiene 127.4 mdp, dando un total de 30 pesos que te pueden llevar a ser uno de los suertudos ganadores de este sorteo electrónico.

Para participar puedes acudir a los puntos de venta alrededor del país, en miloteria.mx y en la aplicación MiLotería.