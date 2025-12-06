SNTE refrenda apoyo a Sheinbaum y destaca avances nacionales y educativos en la 4T

México tiene mucha presidenta y mucho Pueblo para seguir profundizando la transformación educativa que el país necesita, señala Alfonso Cepeda Salas —

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reafirmó su “apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para seguir avanzando en la construcción de un país justo, democrático, seguro, soberano y autónomo”.

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, dijo que son tiempos de consolidación, “México tiene mucha presidenta y mucho Pueblo para seguir profundizando la Cuarta Transformación Nacional, que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los mexicanos y con una amplia legitimidad por su origen democrático y sus resultados”.

Expresó que ante cualquier desafío y en todo momento, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación “siempre estará presente apoyando al Gobierno de la República”.

Señaló que al cumplirse siete años del inicio de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, esta continúa alcanzando importantes logros para garantiza sus libertades y derechos.

A través de una manifestación pública firmada por firmada por los integrantes de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical y las secretarias generales seccionales del organismo, dijo que hoy por hoy el humanismo mexicano se arraiga con resultados.

Añadió que México vive una democracia fuerte y dinámica, se recupera la seguridad y se combaten la delincuencia y la impunidad; existe pleno respeto a la legalidad y al Estado de derecho.

“Se promueve el desarrollo económico y la prosperidad compartida, con bienestar y derechos para todas y todos; se sigue reduciendo la pobreza y la desigualdad, garantizando los derechos sociales”, indicó.

El Maestro dirigente manifestó que los ingresos de los trabajadores crecen como no había ocurrido en décadas; en el campo y las ciudades, las políticas para el bienestar llegan a todas las familias.

Dijo que “como nunca antes se defiende la igualdad, la seguridad y los derechos de las mujeres; los sistemas de educación y de salud avanzan en la recuperación de su potencial para el desarrollo, la seguridad integral, la participación y la felicidad de las y los mexicanos”.

