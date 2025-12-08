A la baja inversión en sistema eléctrico en México en medio del nearshoring: IMCO

Falta de inversión en Sistema Eléctrico en México impacta en la generación de este insumo enmedio de la llegada de empresas al país Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

La llegada de empresas e inversiones a México que detonen un mayor crecimiento implican una mayor generación de energía para los próximos 14 años, pero la mala noticia es que la inversión del gobierno mexicano en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se mantiene a la baja justo cuando se requiere inyectarle recursos a este sector ante la demanda que e trae consigo los proyectos de inversión y nuevas empresas que se busca aterrizar en territorio nacional.

La inversión física en el SEN al tercer trimestre de 2025, fue de 26.8 mil millones de pesos, una caída real de 28.1% respecto al mismo periodo de 2024. Para el 2026 la cosa no pinta mejor, pues la inversión asignada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será de 61.1 mil millones, 16.7% menos en términos reales que lo aprobado para 2025.

De acuerdo al análisis “Sistema eléctrico mexicano 2025-2039: demanda al alza e inversión a la baja”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las expectativas de crecimiento y desarrollo del país con base en la atracción de inversiones y empresas no se corresponden con la inversión que se destina a la generación de energía en el país, un insumo clave para este proyecto.

Detalla que el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (PFESEN) estima que se requieren en promedio 104.1 mil millones de pesos anuales hacia 2030,pero el presupuesto asignado para 2026 es de 43 mil millones por debajo de lo estimado.

Eso sin contar las pérdidas de energía que registra el Sistema Eléctrico del país ya sea por calentamiento de la red o por fallas, lo que aumenta la presión sobre la generación de este insumo sobre todo en los periodo de picos, que es cuando la demanda crece por parte de las empresas.

Las pérdidas totales de energía en 2024 alcanzaron 12.3% del consumo neto, un ligero incremento frente al 12.2% de 2023, detalla el IMCO.

INCERTIDUMBRE EJ PROYECTOS

Ante este escenario, las inversiones mixtas, es decir, gubernamentales e iniciativa privada serán fundamentales durante los próximos años.

La reducción del gasto público para el sector energético requiere mayor presencia de la iniciativa privada para fortalecer el SEN, sin embargo, la falta de reglas transparentes para la asignación de proyectos de mayor demanda , genera incertidumbre y la reticencia de los particulares para invertir en este sector.

“Ante la restricción presupuestaria, la viabilidad del plan energético dependerá de crear un entorno favorable a la inversión, lo que implica garantizar procesos de asignación claros, definir la estrategia para la capacidad restante y ejecutar a tiempo los proyectos de transmisión que permitirán integrar la nueva generación”, establece