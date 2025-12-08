Aprueban diputados llevar al pleno reformas para incrementar aranceles a China

CDMX — La Comisión de Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para actualizar el cobro a 1,400 fracciones arancelarias procedentes de países con los que México no tiene “acuerdo comercial”, como China, el gigante asiático que ha acaparado la venta de casi todos los insumos de los productos que consumen los mexicanos.

Con sólo 10 votos a favor, ocho abstenciones y uno en contra de MC, Morena y sus aliados del PT y Verde Ecologista avalaron el dictamen que fue enviado a la Mesa Directiva para su debate la víspera del cierre de sesiones del pleno camaral.

La propuesta de la Presidenta de México proteger el empleo a través de impedir prácticas como el contrabando técnico.

Se modificaron temporalmente aranceles para 138 fracciones arancelarias de confección y 17 del sector textil para proteger a la industria nacional frente a desventajas en comercio internacional.

Se adicionaron 304 fracciones arancelarias de la TIGIE correspondientes al sector textil (hilados y confecciones).

Se eliminaron 302 fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE) del apartado C, del Anexo II, relativas a mercancías sensibles que debían cumplir requisitos específicos.

“Los cambios en materia arancelaria deben contextualizarse en el marco de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2026, la cual espera recaudar ingresos totales por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp), lo que representa un incremento real de 5.9 por ciento en comparación con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2025”.

Al interior de los ingresos, sobresale la captación tributaria, que alcanzará 5 billones 838 mil 571.0 Mmp, lo que implicaría un aumento de 542 mil 144.6 Mmp, y un aumento real de 6.5%, respecto a lo estimado un año atrás. “Este avance, lo que ubica la recaudaciónen 7.5 puntos del PIB, se explica principalmente por el aumento proyectado en el decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación y se otorgan facilidades administrativas a diversas mercancías de la canasta básica y de consumo básico de las familias,

Para Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, os ingresos provenientes del comercio exterior representarán 2.6 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2025, a 3.9 de los mismos en el año entrante. Asimismo, los impuestos a la importación representarán del 3 por ciento de los impuestos estimados en 2025 a 4.4 por ciento del total de los ingresos obtenidos por concepto de impuestos.