Bloquear carreteras o levantar muros cancela el desarrollo: Canacintra agroindustrial

Ante los recientes bloqueos carreteros por pequeños y medianos productores rurales, Sergio Sosa, presidente del Sector Agroindustrial, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), advirtió que una discrepancia crónica con el Poder Ejecutivo les condena también, a un estancamiento económico prolongado.

Lo anterior, sostuvo, “más allá de la legitimidad del descontento y el derecho a la protesta, lo cual se reivindica, los pequeños y medianos empresarios rurales que no son de autoconsumo... Este escenario se puede agravar debido a las tentaciones de ciertos agentes gubernamentales para ejercer el poder de manera vertical, que los podría llevar a tomar medidas para reactivar la economía de manera unilateral y “ahí -sentenció-, todos perdemos”, en referencia a las recientes movilizaciones de transportistas y agricultores.

En este mismo sentido, el líder empresarial añadió que ante tal panorama, el gobierno y la iniciativa privada rural deben construir “una relación que parta de realidades puntuales, no de prejuicios ideológicos”, bajo las siguientes premisas:

Los funcionarios de las áreas políticas, deben entender que estamos insertos en una economía de mercado, que además escenifica una lucha arancelaria que cambia las reglas conocidas, lo que obliga a estar preparados para reaccionar de manera inmediata ante posibles agravios.

Para poder profundizar el combate a la pobreza es necesaria la generación de miles de empleos, “ni las transferencias sociales, ni el aumento al salario mínimo podrán por sí mismos activar positiva y ascendentemente la economía... El gobierno está obligado a otorgar certidumbre a la inversión e incentivos al crecimiento”.

Por parte de los pequeños y medianos agroindustriales organizados en Canacintra, resaltó, “sabemos que el crecimiento y sus beneficios no deben quedarse en pocas manos, que para colmo son las mismas manos desde hace décadas”.

México, enfatizó, requiere que tanto iniciativa privada y gobierno ganen, ya que “un divorcio desencadenaría la peor versión de ambas partes y eso nadie lo quiere”.

Asimismo, señaló que el sector a su cargo de la Canacintra se prepara a la firma de un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Agricultura que sume a empresas rurales no sólo para aumentar su productividad, sino influya en el desarrollo regional al generar circuitos de comercialización en los mercados locales.

Ello, con la integración también de Universidades y Centros de Investigación de cada región, para garantizar la transferencia de tecnología y conocimientos de punta, al tiempo de buscar sumar a los grandes compradores del país para mejorar los precios al productor, sin castigar al consumidor.

Se trata, resaltó, de un modelo de aumento de ingresos de los afiliados a Canacintra, que exige una operación fina, para encontrar solución a las dificultades que pudieran surgir y hasta romper apatías, “es nuestra propuesta de relación con la administración que encabeza Claudia Sheinbaum, para evitar el bloqueo de carreteras o el levantamiento de muros”.