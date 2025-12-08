Denuncian legisladores ante FGR a ex gobernador Cabeza de Vaca por huachicol Fiscal

Legisladores y funcionarios morenistas de Tamaulipas al salir de la FGR tras presentar la denuncia

Acompañado de senadores y diputados de Morena, el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, formalizaron este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en una estructura de desvío de recursos y operaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

Tras entregar el documento, los legisladores explicaron que la denuncia integra diversos señalamientos que abarcan irregularidades financieras, manejos opacos de recursos públicos y omisiones en el combate al tráfico ilegal de combustibles durante la pasada administración estatal.

Prieto Herrera recordó que en años anteriores se difundieron aseguramientos de combustible robado, pero aseguró que las autoridades de Tamaulipas frenaron posteriores operativos y detenciones, lo que —dijo— “abre dudas sobre posibles pactos o complicidades”.

Entrevistados, al finalizar la entrega de la denuncia, los legisladores señalaron los presuntos vínculos que se registraron en esta operación y pidieron a la nueva fiscal de la República que abra una investigación en contra del ex gobernador de Tamaulipas.

Coincidieron que Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos y desde allá busca defenderse y evadir la justicia.

En compañía de la maestra Lupita Gómez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas, los diputados

También mencionaron declaraciones del diputado Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exmandatario, quien habló públicamente sobre la circulación de ferrotanques cargados con combustible ilícito sin la intervención de las autoridades estatales.

La queja presentada ante la FGR también refiere otros presuntos desfalcos detectados en áreas como Salud y Obras Públicas, así como el uso de oficinas administrativas en Ciudad Victoria para pactar contratos y acuerdos que, según los denunciantes, derivaron en un esquema de corrupción sistemática durante el sexenio anterior.