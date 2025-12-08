Designa PAN a Cabeza de Vaca su representante en América del Norte

Francisco García Cabeza de Vaca, nuevo representante del PAN en EEUU y Canadá

Como parte de su relanzamiento , la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) anunció el nombramiento del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como representante del partido ante América del Norte.

Con ello el blanquiazul busca extender contactos hacia Estados Unidos y Canadá con base en la experiencia y relaciones del ex gobernador tamaulipeco.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, explicó que este es el primer paso de una serie de designaciones internacionales como parte del proceso de relanzamiento de ese partido y calificó a García Cabeza de Vaca como un ex gobernador valiente que defendió la libertad federalista y enfrentó al régimen morenista.

En tanto, la secretaria de Asuntos Internacionales, Mariana Gómez del Campo, expuso la relevancia estratégica del cargo al recordar la trayectoria del exmandatario tamaulipeco, su conocimiento de la relación bilateral con Estados Unidos y su capacidad para trabajar en temas fronterizos.

Gómez del Campo anunció que en breve el PAN realizará otros nombramientos para Sudamérica, Centroamérica, Europa y Asia.

Vía Zoom pues radica en Estados Unidos, García Cabeza de Vaca expresó su agradecimiento por la designación y señaló que el reto principal será posicionar al PAN entre las comunidades mexicanas en el exterior, particularmente en Estados Unidos, donde residen cerca de 40 millones de personas de origen mexicano.

Afirmó que buscará fortalecer los vínculos con los principales socios comerciales del país, promover la visión panista sobre Estado de derecho, inversión y oportunidades, y reconstruir la confianza entre los ciudadanos fuera del país.