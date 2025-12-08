El INEA avanza en la alfabetización; este año más de 93 mil adultos atendidos

SEP: México avanza en la alfabetización El secretario de Educación Pública, Mario Delgado destacó que este año, más de 93 mil edultos mayores, han sido atendidos en los Servicios Educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), para concluir sus estudios de primaria y/o secundaria

Este año más de 93 mil personas mayores de 60 años, han sido atendidos por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), para concluir sus estudios de primaria y/o secundaria.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo señaló que 31,512 mayores de 60 años cursan primaria y 37,037 la secundaria en los servicios educativos del INEA.

En este sentido, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo advirtió que estas acciones responden a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y del Humanismo Mexicano, impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario Delgado Carrillo, puntualizó que, con la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido, este año se inscribieron 93,341 adultos mayores de 60 años en los servicios de alfabetización del INEA, de las cuales 28,298 ya obtuvieron su constancia y 65,043 continúan su proceso formativo,

Pese a que muchas personas creen que ya no pueden ejercer su derecho a la educación por su edad o por diversas circunstancias, la realidad es que esta movilización educativa nacional permite que todas y todos lo ejerzan plenamente, sostuvo, y enfatizó que la meta es declarar a México como territorio libre de analfabetismo, lo cual permitirá fortalecer capacidades básicas y ampliar oportunidades de desarrollo mediante el Modelo de Educación para la Vida AprendeINEA, que adapta contenidos y ritmos a cada persona adulta mayor.

El director general del INEA, Contreras Castillo, enfatizó que las acciones de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y del Humanismo Mexicano, buscan colocar a las personas en el centro de las políticas públicas en materia educativa, además de que la participación de adultos mayores como asesoras y asesores del INEA aportan experiencia y conocimiento, y fortalecen procesos de aprendizaje que favorecen la construcción de vínculos entre distintas generaciones.