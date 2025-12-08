El SAT confirma 5 ajustes definitivos para 2026: así impactarán a los contribuyentes

El SAT confirma 5 ajustes definitivos para 2026

De cara al próximo año, la preocupación por el encarecimiento de productos y servicios crece entre los mexicanos, particularmente por las disposiciones fiscales que entrarán en vigor. El SAT aplicará reglas más estrictas que influirán tanto en la economía de los hogares como en la forma en que personas físicas y empresas deberán cumplir con sus obligaciones.

De acuerdo con la académica Cynthia Valeriano, del Tecnológico de Monterrey, el aumento al salario mínimo solo favorecerá a poco más de una cuarta parte de los trabajadores formales, mientras que más de la mitad de la fuerza laboral sigue en la informalidad. Además, la autoridad fiscal reforzará su infraestructura tecnológica con herramientas avanzadas para detectar irregularidades, desde el cálculo de tributos hasta la verificación de documentos mediante sellos digitales.

IEPS al alza: productos que subirán de precio

La reforma fiscal contempla incrementos significativos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que afectará diversos artículos de consumo. Entre los ajustes destacan:

• Las bebidas con azúcar, incluidos sueros y opciones light, subirán de 1.6 a 3 pesos por litro.

• Los productos de tabaco registrarán un aumento del 40%, pasando de una tasa del 160% al 200%.

• Los impuestos aplicados a casinos y apuestas digitales se elevarán del 30% al 50%.

• Los videojuegos con contenido violento estarán sujetos a un nuevo cargo del 8%.

Los usuarios de instrumentos de ahorro también verán repercusiones, pues la retención sobre los rendimientos crecerá de 0.50% a 0.90%, reduciendo la rentabilidad de estas inversiones.

Mayor fiscalización: SAT refuerza vigilancia contra facturación falsa

La autoridad fiscal tendrá la capacidad de monitorear en tiempo real los gastos realizados en plataformas digitales. Las compañías deberán informar cada operación, lo que permitirá detectar inconsistencias cuando un contribuyente presente un nivel de consumo mayor al declarado. Aquellas plataformas que se nieguen a proporcionar datos podrán ser bloqueadas en el país.

El SAT también endurecerá las acciones contra la emisión de comprobantes apócrifos. Será indispensable que la información de cada factura sea exacta, mientras la autoridad verificará que los bienes reportados existan realmente. En caso de detectar irregularidades o falsificaciones, se procederá a cancelar los sellos digitales.

Debido a que el SAT tiene la facultad de revisar información de hasta cinco años atrás, especialistas aconsejan mantener el orden en las finanzas personales y cumplir de manera puntual con las obligaciones tributarias. Con estas medidas, sumadas a lo establecido en la Ley de Ingresos 2026, se perfila un escenario de mayor exigencia fiscal en México.