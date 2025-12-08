Estos son todas las vacaciones y feriados del 2026: Fechas exactas (Camva)

¿Ya estás pensando en las vacaciones de verano del próximo año? Aquí te compartimos los días de descanso obligatorio, vacaciones y feriados que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) para 2026.

La legislación vigente señala que las personas trabajadoras tienen derecho a descansar estos días y que deberán pagarse con el salario diario.

En caso de que exista un acuerdo previo entre el empleador y el trabajador para laborar en una fecha marcada como descanso obligatorio, se deberá pagar el triple del salario diario.





Vacaciones y feriados de 2026: fechas exactas

El cierre de año está cada vez más cerca y, junto con el inicio del Guadalupe-Reyes, también llega uno de los momentos más esperados por las y los trabajadores: el pago del aguinaldo y la planeación de vacaciones. Por ello, muchos ya buscan saber cuáles serán los días de descanso obligatorio en 2026.

Si te gusta planear tus vacaciones o estás pensando en aprovechar el próximo puente, aquí te compartimos las fechas exactas para que saques el mayor provecho a cada día de asueto.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en México existen nueve días de descanso obligatorio. Sin embargo, el 1 de octubre solo será día feriado cuando corresponda a la transición del Poder Ejecutivo Federal, conforme a la reforma del artículo 83 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación.

A continuación, la lista de días feriados oficiales para 2026, de acuerdo a la ley:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Lunes 2 de febrero : Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

: Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero Lunes 16 de marzo : Tercer lunes de marzo por el natalicio de Benito Juárez

: Tercer lunes de marzo por el natalicio de Benito Juárez Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo

: Día del Trabajo Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Lunes 16 de noviembre : Tercer lunes de noviembre por la Revolución Mexicana

: Tercer lunes de noviembre por la Revolución Mexicana Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿Cuándo cae Semana Santa en 2026?

De acuerdo con Chilango, la Semana Santa en 2026 se celebrará en las siguientes fechas:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril





¿Cuáles serán los puentes de 2026?

Con base en los días de descanso obligatorio, estos serán los principales puentes del año, de acuerdo a Chilango:

Del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero

Del sábado 14 al lunes 16 de marzo

Del viernes 1 al domingo 3 de mayo

Del sábado 14 al lunes 16 de noviembre

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre





¿Cuáles serán los días festivos en 2026 según el calendario de la SEP?

Estos descansos aplican únicamente para estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas y privadas afiliadas a la SEP.

Aunque el calendario escolar 2026-2027 aún no ha sido publicado, ya están confirmados los siguientes descansos hasta junio:

ENERO 2026Las vacaciones concluyen el martes 6 de enero. Del 7 al 9 de enero se realizan talleres para docentes, por lo que el regreso a clases será el lunes 12 de enero.

FEBRERO 2026

Además del puente del 2 de febrero, el viernes 27 de febrero hay Consejo Técnico Escolar, lo que genera un fin de semana largo, una gran opción para planificar una escapadita de fin de semana.

MARZO 2026

A la suspensión del lunes 16 de marzo se suma el viernes 27 de marzo por Consejo Técnico.

ABRIL 2026

Semana Santa y Semana de Pascua están marcadas como vacaciones: del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril.

MAYO 2026

Suspensión de labores los días 1, 5 y 15 de mayo, además del Consejo Técnico el viernes 29 de mayo.

JUNIO 2026

El viernes 26 de junio habrá Consejo Técnico, generando otro fin de semana largo.

JULIO 2026

El ciclo escolar concluye el miércoles 15 de julio, dando inicio a al menos siete semanas de vacaciones, en espera del calendario escolar 2026-2027.





¿Habrá más días feriados y más puentes de los ya existentes, en 2026?

Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca añadir seis nuevos días feriados y tres puentes en los meses de mayo, junio y octubre de 2026.

La propuesta fue presentada por Emilio Suárez Licona, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el objetivo de combatir el estrés laboral y el burnout, de acuerdo con Xataka.

Los días que podrían integrarse serían:

24 de febrero : Día de la Bandera

: Día de la Bandera 8 de marzo : Día Internacional de la Mujer

: Día Internacional de la Mujer Segundo lunes de mayo : Conmemoración de la Batalla de Puebla

: Conmemoración de la Batalla de Puebla Cuarto lunes de junio : Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios

: Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios Segundo lunes de octubre : Día de la Nación Pluricultural

: Día de la Nación Pluricultural 12 de diciembre: Día del Orgullo Mestizo y la Mexicanidad

Sin embargo, hasta el momento la iniciativa continúa en revisión y no ha sido aprobada.

Anteriormente, se han presentado propuestas similares sin éxito, por lo que fechas como el Día de Muertos o la inauguración del Mundial no han sido incorporadas como descansos oficiales.







