Felipe Calderón difunde invitación confidencial de María Corina Machado al Nobel de la Paz

María Corina Machado invita a Calderón a ceremonia del Premio Nobel de la Paz

Una nueva controversia rodea al expresidente mexicano Felipe Calderón, luego de que hiciera pública en redes sociales una invitación privada que le envió la líder opositora venezolana María Corina Machado para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. El gesto ha generado críticas debido a que el mensaje explícitamente pedía máxima discreción por motivos de seguridad.

En el correo dirigido a Calderón, Machado solicitó que la invitación fuera tratada con total reserva. “Te pido un favor especial: debido a las consideraciones de seguridad y el gran esfuerzo de los voluntarios que organizan este encuentro, te ruego manejar esta invitación con la máxima discreción. Lo que está en riesgo es demasiado importante”, se lee en la comunicación que ahora circula ampliamente debido a la publicación del exmandatario.

Un enorme honor haber recibido la invitación de los organizadores del Premio Nobel y de @MariaCorinaYA a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de La Paz en Oslo, Noruega. Desafortunadamente, compromisos de trabajo en China me impedirán asistir. Felicidades a la lideresa de la… pic.twitter.com/89XV6buz4T — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) December 8, 2025

A pesar de la advertencia, Calderón decidió compartir parte del contenido y una imagen del mensaje en sus redes sociales, lo cual rápidamente generó reacciones. De acuerdo con el texto que Machado le envió, la invitación era personal, intransferible y estrictamente confidencial, y su presencia significaría un honor para ella en un momento simbólico: la cercanía de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que recibiría por su liderazgo opositor frente al régimen venezolano.

Machado también había pedido a Calderón que confirmara su asistencia a más tardar el 28 de noviembre, debido a los preparativos logísticos y de seguridad que rodean este tipo de eventos internacionales. Sin embargo, el exmandatario explicó públicamente que no podría asistir a la ceremonia debido a compromisos laborales previamente agendados en China.

¿Qué fue lo que mencionó Calderón en sus redes sociales?

“Un enorme honor haber recibido la invitación de los organizadores del Premio Nobel y de María Corina a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Desafortunadamente, compromisos de trabajo en China me impedirán asistir. ¡Felicidades a la lideresa de la Libertad!”

Su decisión de difundir un mensaje que claramente enfatizaba la necesidad de reserva abrió un debate sobre principios diplomáticos, discreción política y el manejo responsable de comunicaciones sensibles. Analistas y usuarios de redes sociales señalaron que divulgar una invitación marcada como confidencial puede exponer tanto riesgos de seguridad para los organizadores como tensiones innecesarias en el entorno político venezolano, especialmente considerando la situación de persecución y vigilancia que vive la oposición encabezada por Machado.

La polémica también se amplificó porque el mensaje original subrayaba que los voluntarios y equipos involucrados en la ceremonia habían solicitado discreción absoluta, pues “lo que está en riesgo es demasiado importante”. Sectores políticos venezolanos han señalado que filtraciones de este tipo pueden comprometer operaciones, rutas o movimientos de figuras públicas opuestas al gobierno de Nicolás Maduro.

Hasta el momento, María Corina Machado no ha emitido una declaración pública sobre la filtración. Sin embargo, cercanos a su movimiento han comentado a medios venezolanos que la seguridad es un elemento crítico en todas sus actividades internacionales, por lo que la reserva solicitada no era un formalismo, sino una necesidad operativa.

La acción de Calderón vuelve a colocarlo en el centro de la discusión pública internacional, esta vez no por su ausencia en la ceremonia, sino por haber difundido un mensaje que expresamente debía mantenerse en silencio. El debate continúa en redes sociales, mientras la ceremonia del Nobel avanza sin su presencia, pero con una polémica inesperada en torno a la confidencialidad quebrantada.