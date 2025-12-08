Incontinencia urinaria, problema silencioso que afecta a millones 

Incontinencia urinaria La incontinencia urinaria es un problema silencioso que afecta a millones de personas en todo el mundo. El impacto es desde lo físico hasta lo emocional, que genera aislamiento y estima que impide buscar ayuda profesional (La Crónica de Hoy)

La incontinencia urinaria se ha convertido en un problema de salud que afecta a millones de personas, quienes viven esta condición de manera silenciosa y hasta con cierta carga de vergüenza, lo que les impide buscar ayuda de un profesional de la salud.

Esta condición, de la que poco se habla por miedo a ser señalado o señalada, transforma la vida de quienes la padecen, no solo desde lo físico, sino también en lo emocional, ya que genera aislamiento por miedo a tener un accidente y que los demás se den cuenta de lo que les está pasando.

Ante ello, Mariana Sierra, Marketing Manager en Essity señaló la necesidad de visibilizar esta situación que afecta a millones de personas, al considerar que “hablar de ella, es el primer paso para que las personas se sientan acompañadas y encuentren soluciones que les permitan reconectar con su vida cotidiana”.

En este sentido, 3 de cada 10 personas nunca han hablado del tema con nadie, y muchas cargan con esta situación en soledad.

Asimismo, refirió que aunque suele asociarse esta situación con la vejez, la realidad es que, suele aparecer en mujeres después del parto, en deportistas, en personas bajo estrés, en hombres con problemas de próstata y en quienes atraviesan cambios naturales del cuerpo a lo largo de la vida: “se trata de un verdadero quiebre emocional que, para muchos, se vive como un duelo”.

Al respecto, refirió, dicha compañía ha desarrollado una campaña que busca ponerle fin a ese silencio: “Absorbe Rapidísimo”, a través de la cual se busca abrir la conversación pública para visibilizar el problema, reducir estigmas y acompañar a quienes viven con incontinencia, recordando que se trata de una condición común y que no debería impedirle a nadie disfrutar de su vida con autenticidad.

Datos de la empresa señalan que a nivel mundial, alrededor de 400 millones de personas padecen incontinencia urinaria y en nuestro país esta condición es cada vez más visible y no se limita al envejecimiento, ya que puede presentarse en mujeres después del parto, en deportistas que realizan esfuerzos de alto impacto o en personas que atraviesan distintos cambios de salud a lo largo de su vida.

Ante ello, a nivel nacional se estima que una de cada tres mujeres, mayores de 35 años y uno de cada cinco hombres mayores a 45 años, viven con incontinencia urinaria, lo que ocasiona que quienes la padecen enfrentan etapas de: negación, enojo, tristeza y eventual aceptación.

En las mujeres los factores detonantes pueden ser además de embarazo: el estrés, menopausia e infecciones urinarias, en tanto que en los hombres, pueden ser por cuestiones asociadas a problemas de próstata.

Ante ello, señaló que el objetivo de la campaña es transformar un tema que suele estar rodeado de estigmas, en una conversación abierta y humana, reconocer lo que vivimos, romper silencios y a visibilizar realidades que necesitan ser escuchadas.

Sostuvo que normalizar la conversación sobre la incontinencia es entender que es una condición médica común y ofrecer soluciones integrales, y así poder tener acceso a tratamientos o productos especializados, para devolver a los pacientes la confianza y poder vivir de manera plena.