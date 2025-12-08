Investigan muerte de regidor de Tamaulipas en la CDMX

La Ciudad de México se convirtió nuevamente en esceario de un hecho que ya es investigado por autoriades capitalinas: la muerte del regidor tamaulipeco Brayan Vicente Salinas, quien presuntamente fue drogado, robado y asesinado durante su estancia en la capital del país. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario municipal viajó a la CDMX para participar en los festejos de la Cuarta Transformación, pero sus últimas horas estuvieron marcadas por hechos aún no aclarados.

Según la información difundida en redes sociales, el regidor estuvo acompañado por dos hombres, a quienes conoció o se encontró en la ciudad el sábado por la noche. Ese mismo día habría acudido con ellos a un departamento ubicado en la zona de Paseo de la Reforma, donde pasó varias horas. Sin embargo, la mañana siguiente fue hallado sin vida dentro del inmueble.

Los primeros indicios señalan que los dos sujetos con los que entró al departamento son ahora los prinicipales sospechosos de drogarlo y despojarlo de sus pertenencias antes de huir del lugar. Entre lo robado se encuentran dinero en efectivo, tarjetas bancarias y su teléfono celular, de acuerdo con los reportes preliminares.

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa oficial del fallecimiento, pero las autoridades no descartan que Salinas haya sido víctima de una modalidad delictiva que se ha vuelto recurrente en la capital: la combinación de drogas disueltas en bebidas, robo y homicidio. Este tipo de agresiones se han registrado en zonas de convivencia nocturna y en departamentos donde víctimas suelen ingresar acompañadas de desconocidos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ya realiza labores de análisis de cámara de videovigilancia, testimonios y registros de acceso al edificio para identificar a los dos hombres señalados. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsable.

Este caso generó preocupación tanto en la comunidad política de Tamaulipas como en la CDMX, pues no es la primera vez que un visitante es víctima de hechos similares. En meses recientes, se han registrado denuncias por parte de ciudadanos que aseguran haber sido drogados con sustancias como “gota” o cócteles adulterados para facilitar robos y agresiones.

Las autoridades capitalinas han reiterado que continuarán investigando y que ya se trabaja en la identificación de los sospechosos. Por ahora, la muerte del regidor mantiene abiertas diversas l