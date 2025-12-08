La Defensa Nacional renueva colaboración militar con Guardia Nacional de California

Firma de la Carta de Intención entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional de California. (@Defensamx1)

Estrategia militar — Por décimo año consecutivo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional de California, en Estados Unidos, suscribieron una carta de intención para reforzar la alianza que se mantiene desde 2016 fortalecer capacidades militares con una estrategia inteligente y colaborativa para reforzar nuestros valores mutuos.

“Este instrumento se alinea con la Visión Estratégica Mutua del mecanismo denominado Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés), vigente entre ambas naciones desde el 2016, en el marco de la cooperación militar con el Comando Norte de EU”, indicó la Defensa Nacional.

La institución refiere que esta nueva carta de intención se lleva a cabo como parte de la Visión Estratégica Mutua del mecanismo denominado Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés).

La incorporación de México a este mecanismo bilateral fortalecerá las capacidades militares del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, mediante la cooperación y desarrollo de visitas reciprocas, intercambio de experiencias, adiestramiento y ejercicios coordinados, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones y territorios soberanos.

La oficina del Gobernador de California, Gavin Newsom, subrayó en un comunicado que el acuerdo “fortalecerá aún más la seguridad fronteriza, ampliará nuestra prosperidad económica compartida y permitirá intercambiar experiencia militar”.

Asimismo, subraya que el objetivo es construir relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas mediante la cooperación militar, la colaboración en respuesta a desastres y un intercambio civil-militar más amplio. Esta nueva alianza se suma a las que el Estado Dorado ya tiene con Ucrania y Nigeria.

En el documento, el gobernador destacó la importancia del acuerdo y apuntó contra la administración de Donald Trump por sus constantes intentos de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en diversos territorios de Estados Unidos.

“La Guardia Nacional de California tiene un orgulloso historial de mejorar la seguridad pública y de responder al llamado para ayudar a nuestros vecinos. Esta asociación con el liderazgo militar de México es una estrategia inteligente y colaborativa para reforzar nuestros valores mutuos y promover la prosperidad de todos los californianos. Esto es lo que deberían estar haciendo nuestros soldados, no patrullando nuestras calles”, expresó el gobernador californiano.

