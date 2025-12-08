Mario Delgado anuncia 130 Ciberbachilleratos para 2026

Mario Delgado, secretario de Educación Pública El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado anunció que para el próximo año, operarán 130 nuevos Ciberbachilleratos, que se ubicarán en 107 municipios del país para avanzar hacia una educación más integral. Los nuevos bachilleratos tendrán infraestructura alineada a la Nueva Escuela Mexicana (Mario Jasso)

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, presentó los avances de las 88 acciones programadas para 2025 en construcción, ampliación y reconversión de planteles de Educación Media Superior, e informó sobre 202 acciones previstas para 2026, a fin de contar con 150 mil espacios adicionales en bachillerato hacia 2030.

El funcionario precisó que para el próximo año se construirán 130 Ciberbachilleratos en 107 municipios del país, con los cuales se avanzará hacia una educación más integral.

Estos Ciberbachilleratos serán diferentes del Telebachillerato, explicó, ya que contarán con aula de cómputo, un domo para actividades deportivas y espacios para actividades culturales.

Además, los contenidos serán distintos porque ya están alineados al Marco Curricular Común (MCC). “Todos forman parte del Bachillerato Nacional y además tendrán un sistema modular”.

Puntualizó que en 2026 se realizarán 202 acciones en Educación Media Superior: la construcción de 20 nuevos planteles de bachillerato tecnológico, 52 ampliaciones en 31 entidades del país y los 130 Ciberbachilleratos, con los que se crearán 65 mil 400 nuevos espacios educativos.

En su intervención en la conferencia “La Mañanera del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo se refirió a los avances de las 88 acciones de 2025.

Señaló que, de los 20 nuevos planteles de bachillerato, dos ya se concluyeron; 12 serán entregados este mes y seis en enero del próximo año.

Respecto de las 33 ampliaciones, cinco ya concluyeron; 12 se entregarán este mes; 8, en enero; y 7, en febrero próximos, al tiempo que indicó que la ampliación cuya construcción está por iniciar es la de Altamira, Tamaulipas.

En cuanto a las reconversiones de secundarias a bachilleratos, informó que 6 ya concluyeron; 10 se entregarán este mes, y para el próximo año se tiene proyectados 11 en enero; 4, en febrero; 2 en marzo y 2 más en abril.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, señaló que la transformación del nivel medio superior parte de un Marco Curricular Común (MCC) que establece una base compartida de materias para todos los subsistemas, y permite abrir escuelas en zonas donde no existen planteles, con matrículas pequeñas que podrán crecer conforme a las necesidades locales.

Indicó que el sistema modular permitirá impulsar políticas de retorno para estudiantes que abandonaron sus estudios y evitar que pierdan un año escolar, ya que podrán reacomodarse dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN), con lo que, este modelo promueve una formación integral basada en el pensamiento científico, el humanismo, el arte, la cultura y la actividad física.

Las nuevas escuelas contarán con infraestructura alineada a la Nueva Escuela Mexicana (NEM): aulas para trabajo articulado mediante proyectos de aula, escuela y comunidad; áreas de cómputo con conectividad; espacios deportivos; y áreas abiertas para actividades culturales, artísticas y cívicas que fortalezcan la integración social de las y los jóvenes.

Asimismo, señaló que en el último ciclo escolar se abrieron nuevas formaciones en semiconductores, microelectrónica, robótica, automatización, gestión e innovación turística y electromovilidad, además de que se revisan programas como enfermería y laboratorista clínico junto con el IMSS, UNAM, e IPN.

Enfatizó que en el caso del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, contempla 90 acciones adicionales: 10 bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 escuelas “cerca de la casa”.