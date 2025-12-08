Pronóstico del clima hoy 8 de diciembre en México: lluvias intensas y descenso de temperaturas en varios estados

Se prevén lluvias intensas y temperaturas bajas en varios estados del país debido al frente frió (Cuartoscuro )

El frente frío número 19 avanzará este lunes 8 de diciembre sobre el litoral del Golfo de México y generará lluvias de alta intensidad en distintas entidades, así como un marcado descenso de temperatura en gran parte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿En qué estados se esperan lluvias intensas?

De acuerdo con el reporte meteorológico oficial, las precipitaciones más fuertes se concentrarán en los siguientes estados:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

península de Yucatán

Los puntos con lluvias intensas serán principalmente zonas serranas y regiones del norte y oriente de estas entidades; mientras que en el noreste y el centro del territorio nacional se prevén chubascos.

¿Cómo será el clima en Ciudad de México y Estado de México?

Para el valle de México se espera una mañana con baja temperatura en algunas zonas de la ciudad, y por la tarde un ambiente templado, con probabilidad de lluvias aisladas y actividad eléctrica tanto en la CDMX como en el EDOMEX, con acumulados menores.

El SMN advirtió que las temperaturas más bajas se registrarán al amanecer, especialmente en zonas altas, por lo que recomendó tomar precauciones si se realizan actividades temprano.

¿Por qué habrá más lluvias en el occidente y sur del país?

El incremento de humedad proveniente del océano Pacífico, junto con la presencia de canales de baja presión, favorecerá lluvias y chubascos en el occidente y sur del país, además de precipitaciones fuertes en el estado de Guerrero.

ronóstico de lluvias por región

El SMN detalló que Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco podrían registrar acumulados de 75 a 150 milímetros.

En Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes a muy fuertes.

Mientras que Guerrero, Querétaro y Tlaxcala presentarían chubascos con lluvias puntuales fuertes.

En la Ciudad de México, Estado de México y otras entidades del centro se pronostican intervalos de chubascos, y lluvias aisladas en Tamaulipas y Nayarit.

¿Dónde se prevén las temperaturas más altas y más bajas?

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados en estados del Pacífico y zonas costeras del sur, como Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En otras regiones se prevén máximas de 30 a 35 grados.

En otros estados se esperan heladas severas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con temperaturas de hasta menos 10 grados, así como registros bajo cero en entidades del norte y centro del país.

En regiones montañosas de varios estados, las mínimas se mantendrán entre cero y cinco grados.