¿Qué es el Tratado de Aguas con EU y por qué Trump amaga con aranceles? Donald Trump amenaza con imponer aranceles a México, si no se cumple con el Tratado de Aguas firmado por ambos países en 1944 (EFE y Prensa Gobierno Nuevo León)

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a México si este no devuelve a Estados Unidos 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, como parte del Tratado de Aguas firmado por ambos países en 1944.

Durante la tarde de este lunes 8 de diciembre, Donald Trump a través de su red social, Truth Social, publicó que aumentará los aranceles a México si no le devuelve a Estados Unidos más de 800.000 acres-pie de agua.

“México sigue violando nuestro integral Tratado de Aguas, y esta violación está perjudicando gravemente a nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS.” Fue parte de lo publicado por el presidente de Estados Unidos.

En su publicación, Donald Trump acusa a México de no cumplir con el Tratado de Aguas durante los últimos cinco años, perjudicando a los agricultores estadunidenses, quienes, según él, merecen esta agua.

A su vez, comenta que los aranceles se aplicarán de manera inmediata en caso de que México no libere el agua.

“Cuanto más tarda México en liberar el agua, más daño sufren nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO YA.”

Esta problemática ya había salido a relucir desde abril de 2025, cuando, del mismo modo, Donald Trump, a través de sus redes sociales, señaló el incumplimiento de México hacia Estados Unidos.

“¡Eso se acabó! Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados ni dañe a nuestros agricultores texanos. El mes pasado, detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944.” Fue lo que publicó en ese entonces el presidente de Estados Unidos.

A lo que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió a través de X: “El día de ayer fue enviada al Subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.

Pese a las anteriores comunicaciones compartidas, la polémica continúa con Donald Trump exigiendo que México cumpla con el Tratado de Aguas, firmado hace más de 80 años.

¿Qué es el Tratado de Aguas firmado entre México y Estados en 1944?

El Tratado de Aguas firmado el 3 de febrero de 1944 entre México y Estados Unidos establece los acuerdos para la asignación de aguas entre cada país.

En este documento se discute el aprovechamiento de los ríos Colorado y Tijuana, y del río Bravo (Grande) desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México. Dicho acuerdo fue ratificado por México el 29 de septiembre de 1945 y por Estados Unidos el 18 de abril del mismo año.

Después de esta firma, se establece que México se quedará con dos terceras partes de las cuencas del Río Bravo, mientras que Estados Unidos con la tercera parte.

A su vez, se creó la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) México-Estados Unidos, la cual es la encargada de solucionar cualquier conflicto entre ambos países relacionado con este acuerdo.

En 2020, la entonces directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, comentó sobre este acuerdo que era altamente beneficioso para México, puesto que Estados Unidos le entrega 1,850 millones de metros cúbicos (Mm3) del río Colorado cada año. Mientras que México únicamente debe aportar 432 Mm3 del río Bravo, lo que equivale a 4 veces menos de lo que recibe.

Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha publicado nada sobre esta nueva problemática.