¿Quién es Manfred Mauricio Quintanilla Hernández? El empresario mexicano detenido por el ICE

Manfred Mauricio Quintanilla Hernández El empresario mexicano fue detenido en Estados Unidos hace más de una semana; permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

La captura de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández fue ejecutada por las autoridades estadounidenses, quienes verificaron la existencia y validez de la ficha roja de Interpol.

De acuerdo con el registro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés), el empresario mexicano se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención de Adelanto, en California.

El caso de Quintanilla Hernández acumula más de 60 procesos federales y locales entre amparos, juicios penales, litigios mercantiles y controversias administrativas; entre ellos, también enfrenta una demanda por incumplimiento fiscal en Texas.

¿Quién es Manfred Mauricio Quintanilla Hernández?

El empresario mexicano, detenido hace más de una semana por autoridades estadounidenes y bajo custodia de ICE en este momento, pertenece a la tercera generación de la familia al mando del Grupo Transportistas Unidos Mexicanos (TUM).

Grupo TUM es una de las mayores empresas de transporte de carga en el país, teniendo una presencia dominante en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Durante su gestión, Quintanilla Hernández impulsó la expansión del servicio hacia la asistencia a la carga aérea —con la incorporación de MCS Aerocarga—, así como alentó la modernización de la flota TUM.

Otra de las empresas vinculadas al empresario actualmente detenido es Energía del Valle de México (EVM), la cual presenta problemas fiscales con el gobierno de los Estados Unidos, en Harris-Montgomery, Texas.

Problemas legales y acusaciones de Quintanilla Hernández

El expediente más antiguo del empresario mexicano se remonta al año 2016, cuando promovió un amparo contra la Cámara de Senadores en relación con MCS Aerocarga, empresa que fue señalada por irregularidades en el registro de aeronaves.

De acuerdo con algunas versiones periodísticas, se apunta que ocho aviones, de una presunta flotilla de doce, carecen de registro de propiedad tanto ante autoridades mexicanas como ante la FAA (Federal Aviation Administration) estadounidense.

Entre los últimos dos años, 2024 y 2025, Quintanilla Hernández promovió decenas de recursos en materias penal, administrativa y civil, incluidos más de 50 juicios federales en la Ciudad de México; a éstos, se suman 11 juicios civiles y mercantiles en tribunales locales con empresas como Tip de México, CSI Leasing e Importaciones Marktorne.

Además, también presentó diversas impugnaciones contra determinaciones de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros.

Finalmente, su empresa EVM USA LLC es señalada por incumplimiento de obligaciones fiscales en Texas, Estados Unidos.

¿Los contratos de Grupo TUM continúan vigentes con el gobierno mexicano?

El cúmulo de cargos que presenta Manfred Mauricio, demuestra un patrón de incumplimiento de regulaciones en múltiples jurisdicciones, no obstante, Grupo TUM todavía mantiene sus contratos gubernamentales en México.

Un ejemplo de ello, es el Servicio Postal Mexicano, el cual adjudicó a TUM —en 2024— un presunto contrato de aproximadamente mil 718 millones de pesos para operar rutas postales troncales y primarias hasta el año 2027.

La situación jurídica de Quintanilla Hernández permanece siendo evaluada por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, mientras que el Gobierno de México ha iniciado formalmente el proceso de solicitar su extradición.

Esta detención apunta a ser un punto clave en la colaboración y justicia binacional en la persecución de delitos transfronterizos.