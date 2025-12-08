Retiran más de una tonelada de basura y escombro en la Avenida Internacional con el programa “Tijuana: Ciudad Limpia”

Como parte de las acciones del programa municipal “Tijuana: Ciudad Limpia”, impulsado por el alcalde Ismael Burgueño, se retiraron alrededor de 14 metros cúbicos de azolve y escombro, además de una tonelada de basura, en la Avenida Internacional, ubicada en la Delegación Centro.

El operativo de limpieza forma parte de los esfuerzos permanentes del gobierno municipal para rehabilitar vialidades y recuperar espacios públicos. A través de sus redes sociales, el presidente municipal destacó la importancia de la participación ciudadana para mantener la ciudad en mejores condiciones.

“En Tijuana seguimos sumando esfuerzos para mejorar nuestras calles y espacios públicos. Los exhorto a mantener limpias nuestras vialidades, no tirando basura y cuidando de ellas. Mantener una ciudad limpia es tarea de todas y todos, y con su apoyo, lograremos hacer de Tijuana una ciudad más limpia y ordenada para nuestras familias”, expresó Burgueño.

La intervención en una de las avenidas más transitadas y de mayor relevancia para la movilidad fronteriza fue celebrada tanto por residentes como por visitantes frecuentes del primer cuadro de la ciudad, quienes reconocieron la mejora en la zona tras los trabajos de limpieza.