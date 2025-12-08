Se desploma inversión privada en México; acumula 6 meses consecutivos a la baja: CEESP

Economía

Contrario a las cifras y “cuentas alegres” del gobierno federal, la inversión privada en México registró una caída anual de 3.2%, con lo que ya acumula seis meses consecutivos a la baja sumado a los pronósticos negativos de crecimiento económico del país que de nueva cuenta se ajustaron a la baja.

Asi lo advirtió el sector empresarial a través de su análisis semanal elaborado por el Centro de Estudios Económico del Sector Privado (CEESP) quien alertó que la opinión sobre “la situación general del país es cautelosa”.

De acuerdo con el 93% de respuestas de la encuesta del Banco de México, entre especialistas la economía está peor que hace un año. En ese entorno—agrega--, solo el 2% de las respuestas consideran que es un buen momento para invertir.

A mediados de noviembre pasado, el gobierno federal a través de la Secretaria de Economía, presumió que México alcanzó un récord de llegadas de Inversión Extranjera Directa (IED) con 40,906 millones de dólares durante los tres primeros trimestres de 2025,

La dependencia encabezada por Marcelo Ebrard aseveró que las nuevas inversiones aumentaron 218.6%, a 6,563 millones de dólares

Sin embargo, el organismo de análisis económico aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advierte que el comportamiento de la inversión privada en México “es preocupante” pues “está en terreno negativo”.

Tan solo en el pasado mes de septiembre, la inversión privada en México “registró una caída anual de 3.2%, con lo que ya acumula seis meses consecutivos a la baja”.

El CEESP recordó que recientemente el Banco de México difundió los resultados de su Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de noviembre del presente año donde se refleja preocupación sobre el ritmo de avance de la economía de México para los siguientes 10 años donde se prevé que no lleguemos ni al 2 %.

La expectativa de la tasa de crecimiento promedio anual para los próximos diez años es de 1.85%.

Cabe recordar que durante el sexenio del priista, Enrique Peña Nieto (2012-2018), México registró un crecimiento promedio anual del PIB de alrededor del 2.5%,

Según el análisis del CEEPS, el pronóstico promedio de los especialistas sobre el crecimiento de la economía para 2026 en México es de 1.29%, ligeramente menor a la estimación previa de 1.32%.

Para 2027, si bien se espera que el ritmo de crecimiento de la economía siga mejorando, se prevé un avance de solo 1.81%.

El análisis del CEEPS advierte que el l pronóstico promedio de los especialistas sobre el crecimiento de la economía para el presente año se volvió a ajustar a la baja para ubicarse en 0.39%, alejándose nuevamente de la estimación oficial de 1.0%, que es el promedio del rango de 0.5% a 1.5%, estimado en los Criterios 2026.

A LA BAJA

De hecho, la probabilidad media de que se observe una disminución del PIB en el cuarto trimestre del presente año y el primero del 2026 se elevó.

No obstante, para el 2026 se anticipa un mejor desempeño, aunque la expectativa es que el ritmo de crecimiento de la economía seguirá siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de empleo y bienestar que los hogares requieren.

MENOS EMPLEO

En este contexto, las expectativas sobre la evolución del empleo formal también se mantienen cautelosas.

Los especialistas anticipan que el empleo formal, considerado como el total de trabajadores registrados en el IMSS, aumente solo en 246 mil personas en este año, que si bien superaría marginalmente el aumento reportado en 2024 de 214 mil registros, es significativamente menor al de años anteriores, a excepción de 2020 cuando se observó una disminución de 648 mil registros como consecuencia del confinamiento por el Covid.

De acuerdo con los especialistas, los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la economía son: la política sobre el comercio exterior; los problemas de inseguridad pública y otros problemas de falta de estado de derecho.

Este entorno refleja igualmente el débil comportamiento de los principales indicadores económicos, en especial de la inversión, que es el principal motor del crecimiento.