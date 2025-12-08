Sistema de salud enfrenta serios retos en profesionalización del personal 

Enfermeria pericial Instituto Nacional de Enfermería Pericial advierte que más del 50% del personal de enfermería no ha recibido actualización profesional (Cortesía)

Más del 50% del personal de enfermería en México no ha recibido actualización profesional, lo que limita la capacidad de respuesta del sistema de salud, advirtió Luis Miguel Laynez López, director general del Instituto Nacional de Enfermería Pericial (INEP).

En este sentido, señaló que la profesionalización del personal de salud puede ser el motor de cambio para un sistema sanitario más eficiente, y ante dicha falta de capacitación, es que, el sistema de salud en el país enfrenta retos serios en la profesionalización de su personal.

Aclaró que ello impacta de manera particular en áreas clave como la administración de instituciones de salud y la formación continua del personal de enfermería, ya que, refirió, más del 50% de las y los enfermeros del país no han recibido suficiente actualización ni profesionalización.

En el marco de la ceremonia de egresadas y egresados del Instituto, Laynez López dijo que la situación impacta de manera directa en la calidad del servicio y en la capacidad de respuesta del sistema de salud, sobre todo en el sector público, aunque el sector privado tampoco está exento”, afirmó.

Uno de los puntos más críticos es la falta de especialistas en administración de instituciones de salud, un campo fundamental para el desarrollo eficiente y sostenible del sistema de salud.

Asimismo, resaltó que las universidades deben involucrarse de forma más activa en el acompañamiento y formación del personal sanitario, con propuestas educativas integrales y orientadas a la realidad del país.

En su oportunidad, Gibran Fernando Muñoz Graniel, secretario de Servicios Académicos del INEP, subrayó la importancia de formar personal con visión y planeación estratégica, capaces de tomar decisiones y guiar equipos de trabajo dentro del sector salud.

“Las instituciones educativas debemos trabajar para formar profesionales que tengan no solo el conocimiento técnico, sino también las competencias de liderazgo directivo, habilidades de planeación y toma de decisiones, elementos que muchas veces no se enseñan en otras instituciones”, explicó.

Aseveró que las habilidades de dirección y gestión administrativa son pilares fundamentales para fortalecer la estructura sanitaria del país, al tiempo que resaltó la necesidad de impulsar una cultura de prevención, no solo desde la atención clínica, sino desde la formación académica.