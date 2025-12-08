Temblor en Oaxaca: sismo de magnitud 4.0 sacude región de Matías Romero

El lunes 8 de diciembre de 2025 se registró un sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Matías Romero, Oaxaca, en el estado de Oaxaca. El movimiento ocurrió a las 7:23 horas y su epicentro se ubicó a unos 42 kilómetros al este de la ciudad, según los datos preliminares del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El reporte señala que el sismo tuvo una profundidad de 109.7 km, lo que puede influir en cómo se perciben las vibraciones en la superficie. Hasta el momento de la publicación, las autoridades no han informado de daños materiales o heridos derivados del temblor.

¿Qué significa un sismo como este?

Un sismo de magnitud 4.0 se considera como leve-moderado: en muchos casos puede ser apenas perceptible, especialmente si el epicentro tiene una profundidad considerable. En este caso, dado que el temblor ocurrió a más de 100 km de profundidad, es probable que muchas personas lo hayan apenas sentido, si es que lo percibieron.

Históricamente, zonas del sur de México como Oaxaca están acostumbradas a registrar con cierta frecuencia temblores de baja o media magnitud. Aunque la mayoría no representa peligro, los seguimientos de eventos como este sirven para mantener alerta tanto a ciudadanos como autoridades sobre la actividad sísmica.

Qué hacer antes y después de un Sismo

Aunque no se reportaron daños, siempre conviene estar atentos a comunicados oficiales por si se actualiza la información.

Después de que el sismo sucedió es importante revisar los espacios de la vivienda u oficina: ventanas, muebles, objetos que puedan caerse. Estar preparado puede marcar la diferencia.

En zonas con riesgo, identificar salidas de emergencia, puntos seguros y mantener listas las mochilas de emergencia.

Conocer que los sismos no se pueden predecir. El hecho de que haya ocurrido uno hoy no significa que habrá otro mañana pero sí recuerda la importancia de la prevención.

Asi mismo es siempre fundamental tener a la mano una mochila de energencia o también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos escenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Los artículos que puedes guardar son:

Alimentos no perecederos y agua embotellada.

Encendedor o cerillos.

Directorio de familiares, escuelas, servicios de enmergencia y Protección Civil.

Artículos personales de higiene.

Dos o tres cambios de ropa entre ellas, prendas abrigadoras.

Botiquín de primeros auxilios con medicamentos.

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto,

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB.

Crayones por si necesitas escribir.

Copia de las llaves de tu casa.

Fotos de los integrantes de la familia y mascotas.

Kit de herramientas (pequeño)

Silbato.

Actividad sísmica frecuente en Oaxaca

Al tratarse de una región con alta actividad tectónica, Oaxaca ya había registrado en 2025 varios movimientos similares. Por ejemplo, en meses recientes se reportaron sismos de magnitud 4.0 en municipios como Salina Cruz, Oaxaca y Río Grande, Oaxaca.

Pero también se han presenciado terremotos de gran magnitud en esa zona, como el de 1987 y 2017 que provocaron grandes desgracias en su haber.

Estos eventos, aunque de baja magnitud, recuerdan que estar informados y preparados siempre es importante. Las autoridades y organismos de protección civil suelen insistir en la importancia de mantener protocolos familiares de emergencia, incluso ante movimientos que no provocan daños aparentes.