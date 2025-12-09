Acompaña MC a diputados de Morena en reformar Constitución para que legisladores hagan legal cultura de paz

CDMX — La cultura de la paz, la no violencia, sólo tiene un camino, y debe ser por ley, para “sumar” voluntad de pacificar al país”, aunque primero hay que por reformar la Constitución y se faculte al Congreso de la Unión a crear una ley general sobre ese “ánimo”.

La tarde-noche de este lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó modificar, a instancias de la emecista Claudia Ruiz Massieu, el dictamen a la iniciativa de la morenista y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

Massieu Salinas reconoció como imprescindible facultar al Congreso para expedir una ley en la materia, pero se manifestó por cambiar de “mayúscula a minúscula” la referencia de la mencionada ley general en materia de paz y legalidad. El artículo 73 constitucional solamente describe la materia en la que se tiene que legislar, no que sea propiamente que la cultura de la paz la obligue la Carta magna”. La propuesta fue aceptada.

Olga Sánchez Cordero admitió que, en efecto, la reforma a ese artículo sólo es para darle al Congreso de la Unión la facultad para crear una ley encaminada a la cultura de la paz. “Tiene un carácter técnico, y es importante que la ley se construya armónicamente con todas las fracciones parlamentarias y expertos; debe ser una norma que distribuya competencias entre estados, municipios y el ámbito federal. Es una ley única y exclusivamente que establece los principios. Hoy solamente es una reforma para darle competencia al Congreso de la Unión de expedir esta ley general”, dijo la ministra de la Corte en retiro.

Luego, otra emecista, Laura Hernández García, reiteró el compromiso de su bancada con la construcción de un México en paz, y hoy, en esta ocasión, se da el primer paso para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir la ley general, en donde se establezca la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno, los mecanismos de transparencia, las rutas de denuncia y promueva la confianza en las autoridades

La panista Laura Cristina Márquez Alcalá externó que su grupo parlamentario está a favor de la cultura de la paz y ha sido firme promotor de la legalidad. Sin embargo, estimó, el dictamen amerita un análisis más profundo por los alcances que pueden llegar a observarse con la ley general y las competencias.

“Acción Nacional se decanta, en este momento, por la abstención para analizar con mayor profundidad este tema de acuerdo a los alcances que podría tener la expedición de una norma general de este tipo”.

La petista Irma Yordana Garay Loredo destacó que la propuesta se encamina en la consolidación del bienestar, la justicia social y la pacificación, se atienden las causas desde el enfoque social, humanista y cultural, y se avanza en mejorar la calidad de vida del pueblo y fomentar una cultura de paz desde diversas áreas como el deporte, el rescate de espacios públicos y la cultura, que permitan una sociedad más unidad y con oportunidades para todas y todos.”